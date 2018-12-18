الأرصاد: طقس الأربعاء شديد البرودة ليلًا والصغرى بالقاهرة 15 درجة

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في نشرتها الدورية الصادرة اليوم الثلاثاء، الموافق 18 ديسمبر، عن طقس الغد الأربعاء، أنه طقس شتوي دافئ على كل الأنحاء نهارًا، بينما نجده شديد البرودة ليلًا.

وأضافت الهيئة في بيانها، أنها تتوقع وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية، مع أمطار خفيفة على الساحل الشمالي الغربي، فضلا عن وجود شبورة مائية كثيفة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.

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وأوضح بيان الأرصاد الجوية أن طقس غدًا الأربعاء يشهد نشاطًا للرياح، تكون مثيرة للرمال والأتربة، تؤدي إلى اضطراب الملاحة بالبحرين الأحمر والمتوسط، يصاحبها سقوط أمطار شديدة إلى متوسطة، على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، تصل خفيفةً إلى القاهرة.

ونجد ظهور للسحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية الغربية، كما تنشط على البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية البحرية هناك.

وبخصوص حالة البحر المتوسط فإنها تكون مضطربة، ويرتفع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة ليوم الأربعاء في محافظات الجمهورية

الصغرى العظمى

القاهرة 15 21

شبين الكوم 14 20

طنطا 14 20

دمنهور 13 21

الإسكندرية 11 20

بلطيم 11 20

مطروح 12 21

السلوم 08 20

سيوة 10 20

بورسعيد 12 21

دمياط 12 20

الزقازيق 13 19

الاسماعلية 10 21

السويس 10 21

العريش 09 21

رفح 08 20

رأس سدر 11 21

نخل 06 19

نويبع 17 21

طابا 13 19

كاترين 06 18

الطور 11 22

شرم الشيخ 17 25

الغردقة 14 24

مرسى علم 14 24

الفيوم 11 20

بنى سويف 10 20

المنيا 08 20

أسيوط 07 21

سوهاج 08 20

قنا 09 21

الأقصر 09 22

أسوان 11 22

أبوسمبل 10 22

الوادى الجديد 08 21

شلاتين 16 25

ابو رماد 17 24

راس حدربة 18 23

حلايب 18 23