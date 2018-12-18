المصيلحي يوضح أسباب توقف إصدار بطاقات التموين في البرلمان الأسبوع المقبل

من المقرر أن تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان المصري تحت رئاسة النائب أحمد سمير أربعة اجتماعات خلال الأسبوع القادم بحضور ثلاثة من وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

تقوم وزير التخطيط والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، ووزير الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر ، خلال اجتماعين منفصلين يومي السبت والأحد القادمين تقديم بيان شامل عن برنامج عمل كل من الوزارتين خلال عام 2018، وعرض مؤشرات الأداء التفصيلية والأزمنة المحددة الواردة في برنامج الحكومة المصرية.

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كما يقوم وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بالرد على عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض من البرلمانيين الخاصة بـ السلبيات التي تعترض لها منظومة دعم السلع التموينية، ومنظومة الخبز، كما سيقوم الوزير بطرح طرق علاج المشكلات المترتبة على هذا، وعرض أسباب التي أدت إلى توقف إصدار بطاقات التموين.

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