نص رسالة نقيب الصيادلة للنائب العام بحظر النشر بقضية “الاعتداء على الصحفيين”

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أرسل نقيب الصيادلة الموقوف محيي عبيد، رسالة أحتوت على قرار مجلس النقابة مرسلة إلى مكتب النائب العام المستشار نبيل صادق، يناشده فيها بوقف النشر في “قضية الاعتداء على أربعة صحفيين” داخل مبنى نقابة الصيادلة.

وناشد محيي عبيد المستشار نبيل صادق بإصدار قرار ينص على حظر النشر فيما يتعلق بمحضر الواقعة بكافة وسائل الإعلام المرئية، والمسموعة، والمطبوعة بالصحف والمجلات، والمواقع الإخبارية الإلكترونية إلى حين الانتهاء من التحقيقات في المحضر الواقعة، وصدور قرار من “النيابة العامة” بهذا الصدد.

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منذ وقوع حادث الاعتداء على الصحفيين، ويتخذ نقيب الصيادلة الموقوف محيي عبيد، قرارات يُمكن وصفها بـ “القرارات المتخبطة”، على الرغم من علمه بحتمية خضوعه للمحاسبة على سلسلة الاعتداءات التي حدثت لكافة المختلفين معه في الرأي.

إصدار نقيب الصيادلة الموقوف بيان يعلن فيه احترامه للصحافة، يدين فيه بشدة ما وقع من حادث اعتداء على الصحفيين، أعلن تقدمه ببلاغ ضد من اعتدى عليهم، وقد اعتدى أفراد شركة الحراسة الخاصة المكلفة بتأمين نقابة الصيادلة، على الصحفية في جريدة الوطن “إسراء سليمان”، أثناء تغطية تلقي أوراق الترشح لانتخابات نقابة الصيادلة، كما اتهم الزملاء رانيا صقر، وفايز شطا، أعضاء مجلس النقابة في الواقعة.

نص خطاب نقيب الصيادلة للنائب العام

مكتب النقيب معالي السيد المستشار النائب العام، تحية طيبة، وبعد، مقدمة لسيادتكم/ النقابة العامة للصيادلة، ويمثلها قانوناً السيد الدكتور/ محي الدين إبراهيم إبرهيم حسن عبيد بصفته نقيب صيادلة مصر، والكائن مقرها بدار المهن الطبية 6 شارع الحديثة جاردن سيتي/ قسم قصر النيل/ القاهرة.

ومحله المختار الإدارة العامة للشئون القانونية بالنقابة، و الكائنة بذات المقر.

الموضوع

بتاريخ 17/12/2018 داخل حرم النقابة، حضر أحد الصيادلة ويدعى الدكتور/ كرم كردى للتقدم بأورق ترشحه لانتخابات النقابة العامة المقرر لها مارس 2019، وبصحبته عدد من البودي جاردات المجهولي الهوية بالنسبة للجهاز الإداري للنقابة، وبدأوا في التجول دخل غرف النقابة، والتصوير بكاميرات خاصة بهم دون الإفصاح عن هويتهم أو طبيعة عملهم.

وعند توجه أحد موظفي النقابة لسؤالهم عن طبيعة عملهم هاجوا في وجهه، ونهروه بأنهم صحفيين فعندما أخبرهم بضرورة أخذ تصريح من مدير النقابة ثاروا أكثر، وأكثر، ونتج عن ذلك مشادات بينهم، وبين شركة الأمن المسؤولة عن تأمين النقابة، ولتي تدخلت بعد الفوضى التي أحدثها هؤلاء الأشخاص.

وبعد توجهنا لعمل محضر بقسم شرطة قصر النيل، فوجئنا بهم، وقد سابقوا بعمل محضر ضرب ضد نقيب الصيادلة، ومدير النقابة، وتم تحرير محضر أصلي قيد برقم 16063 لسنة 2018 إداري قصر النيل، وألحقت به باقي المحاضر بأرقام أحوال.

ثم عرض الأمر على نيابة قصر النيل الجزئية، والتي باشرت التحقيقات في نفس اليوم، وتم سماع أقوال بعض الشاكين، وشهودهم، ومازال الموضوع برمته قيد التحقيق.

إلا إننا فوجئنا بحملة إعلامية ضخمة موجه ضد النقابة بالصحف المقروءة، والمواقع الإخبارية، وبرامج التوك شو التليفزيونية، كانوا فيها الاتهامات ضد النقابة، ونقيب الصيادلة، ووصفه بأبشع التهم، ومن بينها على سبيل المثال العدد رقم 2424 بتاريخ 18/12/2018 من جريدة الوطن، والعدد رقم 5300 بنفس التاريخ جريدة المصري اليوم، والعدد رقم 3607 بنفس التاريخ بجريدة الشروق، حيث نشرت جميعها الخبر على صفحاتها الأولى، وأفردت له صفحة كاملة داخل العدد.

ونفس الأمر على البوابات الإلكترونية لتلك الجرائد، والمواقع الإخبارية، وبرامج التوك شو مثل برنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة الحدث اليوم، وبرنامج اليوم على قناة dmc، وغيرها، مما أثار حالة من الاحتقان داخل الرأي العام ضد نقابة الصيادلة، وتصوير الواقعة بصورة على خلاف الواقع، والحقيقة بل، ويحاولون إقحام مجلس النواب في المشكلة في محاولة ممنهجة لاستباق تحقيقات النقابة، وفرض رأي عام ضد الصيادلة قد يؤثر على سير التحقيقات.

لذلك نلتمس من سيادتكم التكرم بإصدار أمركم بحظر النشر في المحضر رقم 16063 لسنة 2018، وملحقاته بجميع وسائل الإعلام المسموعة، والمرئية، وكذلك الصحف، والمجلات القومية، والحزبية اليومية، والأسبوعية المحلية، والأجنبية، وغيرها من النشرات أياً كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية، لحين انتهاء التحقيقات في المحضر، وصدور قرار من النيابة العامة بشأنه، تفضلوا سيادتكم بقبول وافر التقدير والاحترام.

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