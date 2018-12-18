مصدر: ارتفاع أسعار ١٨ عقار معالج للسكر خلال عام ٢٠١٨

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كشف الدكتور كريم كرم، عضو المركز المصري للحق في الدواء، عن مفاجأة سوف تصدم مرضى السكر بحلول العام الجديد، حيث ذكر أن هناك بعض العقاقير سوف تشهد زيادة في الأسعار، ومن ضمن هذه الأدوية التي سوف تشهد ارتفاع الأسعار، هو مستحضر سيدوفاج 500 مجم ليرتفع سعره من 2.15 جنيه إلى 3.5 جنيهات.

وأضاف كرم في تصريحات صحفية له، اليوم الثلاثاء، الموافق ١٨ ديسمبر، أن المستحضر من إنتاج شركات قطاع الأعمال العام، ويستخدم لعلاج مرضى السكر؛ لضبط نسبة السكر في الدم.

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وأشار كرم إلى أن السوق الدوائي المصري شهد ارتفاع أسعار عدد من المستحضرات الدوائية خلال 2018 أغلبها لمرضى السكر والتي تشمل:

حيث كشفت وزارة الصحة في نوفمبر الماضي عن رفع سعر أحد أنواع الأنسولين المصري لمرضي السكر إلى 48 جنيها للعبوة التي تحتوي على حقن 10 مجم.

وفي يونيو 2018 الماضي قررت وزارة الصحة رفع أسعار عدد من الأصناف منها حقن كلكسان 20 مجم وتركيزاته المختلفة والذي يستخدم في علاج الجلطات والذبحات الصدرية، حيث ارتفع إلى 70 جنيها.

كما تم رفع سعر كلكسان 40 مجم إلى 110 جنيهات، بينما تركيز 60 مجم، حيث ارتفع سعره إلى 130 جنيها وتركيز 80 مجم ارتفع سعره إلى 150 جنيها.

كذلك تضمنت القائمة التي ضمت الأدوية التي زاد سعرها

خلال 2018 مستحضر “لازيلاكتون” أحد مدرات البول إلى 50 جنيها للعبوة التي تحتوي على 30 قرصا، بينما تركيز 50 مجم ارتفع إلى 42 جنيها.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في نوفمبر الماضي، عن رفع سعر عقار “ألدميت أقراص” الذي يُستخدم لعلاج مرضى ضغط الدم المرتفع إلى 39 جنيها للتركيز 250 مجم، بينما العبوة تركيز 500 مجم يباع بسعر 42.75 جنيها.