تسيير ١٥ رحلة طيران داخلي إسبوعيا من مطار سفنكس ضمن مرحلة التشغيل التجريبي

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أعلنت شركة مصر للطيران، أنه في إطار تنفيذ برنامج التشغيل التجريبي لمطار سفنكس الجديد، فقد قررت الشركة ضمن بدءء إطلاق رحلات داخلية لأول مرة خلال فترة إجازة نصف العام الدراسي خلال الفترة من 25 يناير وحتى 9 فبراير المقبل.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات التوسعية والاستثمارية وافتتاحها في وقت قياسي حتى تتمكن من الإسهام في دفع عجلة التنمية .

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ومن ناحيته أكد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، إن افتتاح تلك المطارات الجديدة والمشروعات التوسعية يحظى باهتمام كبير من قِبل القيادة السياسية لأنها تصب في تطوير البنية التحتية للمنظومة بشكل عام، إذ تساهم المطارات في مختلف دول العالم بدور جوهري في جذب الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية المباشرة.

وأكد وزير الطيران المدني أن الهدف من تشغيل المطار هو تخفيف الضغط على مطار القاهرة بالإضافة إلى خلق مناطق لوجستية والوصول لراغبي السفر في أقرب مكان لهم

وأوضح وزير الطيران المدنى أنه من المخطط في الفترة المقبلة أن يتم زيادة عدد الرحلات من شركة مصر للطيران والشركات الأخرى بمطار سفنكس ، مضيفا أن المطار تم تصميمه وتشييده وفقا لأعلى المواصفات ومستويات الخدمة في المطارات العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن شركة مصر للطيران سوف تبدأ تسيير رحلاتها من مطار سفنكس بنحو 15 رحلة أسبوعيًا تخدم بها الحركة الداخلية في فترة إجازة نصف العام الدراسي، حيث تسير الرحلات من مطار سفنكس إلى كل من مطارات الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة والعكس.

يقع مطار سفنكس الدولي في قلب القاهرة وسيقدم خدماته لمنطقة الجيزة والهرم وأكتوبر ويبعد 12 كيلو متر عن منطقة الأهرامات، كما يساهم في تنشيط سياحة اليوم الواحد.