نائب برلماني: جاري الإعداد لمشروع قانون للحد من الزيادة السكانية

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صرح اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء الموافق ١٨ ديسمبر أن اللجنة تقترب من الانتهاء من الإعداد مشروع قانون، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، لضبط النمو السكاني والحد من مشكلة الانفجار السكاني .

وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى أن اللجنة تحاول دراسة الأمر جيدا من جميع جوانبه واطرافه قبل إدراج مشروع القانون الذي يستهدف الحد من ظاهرة الانفجار السكاني، لافتا أن اللجنة تعمل على قدم وساق حتى يتم إصداره خلال دور الانعقاد الجارى، و وتتضمن بعض مواد مشروع القانون على حوافز إيجابية للأسرة المثالية المكونة من طفلين .

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وخلال تصريحاته للصحفيين البرلمانيين، شدد النائب اللواء كمال عامر على أنه لا يفرض شيئًا على الأسرة المصرية فهو فى إطار الاختيار والتحفيز، ومن ثم لا يتعارض مع الشرع وأصول الدين، موضحًا أن اشكال التحفيز تتمثل فى الحصول على دعم أكثر أو مميزات بالإسكان أو الصحة وهكذا .

وأشار عامرإإلى أن الزيادة السكانية تلتهم كل ما يمكن أن ينهض بالمجتمع المصرى، وينقص من أى توجهات للتنمية وعلينا العمل لمواجهته .