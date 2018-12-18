توقعات بتراجع أسعار الحديد في مصر بعد تراجعها عالميا

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شهدت أسعار خام الحديد عالميًا، تراجعا ملحوظا خلال الآونة الأخيرة، وهو ما يؤثر بالتبعية على الأسعار في السوق المحلي لهذا جاءت توقعات الخبراء بأن يشهد السوق المصري انخفاض في الأسعار.

وحسب ما جاء في توقعات أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، فأن مصانع الحديد في مصر سوف تلجأ خلال الفترة القادمة إلى خفض أسعارها نظراً لتراجع سعر خام الحديد عالميًا.

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وأضاف الزيني في تصريح صحفي له اليوم الثلاثاء الموافق ١٨ ديسمبر ، إن بعض المصانع قامت بالفعل بتخفيض أسعار الحديد بعد أن تراجع سعر خام الحديد “البليت” عالمياً إلى 425 دولاراً للطن.

وأشار رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن حديد الجارحي شهد تراجع في أسعاره بقيمة 200 جنيه للطن، ليصل سعر الطن بعد التخفيض إلى 12.1 ألف جنيه.

وذكر الزيني، أن أسعار الحديد في السوق المصري تتراوح بين 11.6 ألف جنيه و12.4 ألف جنيه للطن الواحد وهو أعلى سعر بالسوق.

وأكدت توقعات الزيني أن تتراجع أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة حتى نهاية ديسمبر الجاري لانخفاض أسعار الخامات.

جدير بالذكر أن أحمد الزيني قد ذكر من قبل في تصريحات منشورة في وقت سابق، أن مواد البناء شتشهد تراجعًا في السوق المحلية مؤخرًا.

وإليكم في السطور التالية يعرض موقع “مصر 365” بيان يتضمن أسعار الحديد في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2018، وفقًا لأحدث أسعار الجملة المتداولة .

حيث سجل سعر حديد المصريين 12 ألفًا و250 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 12 ألفًا و350 جنيهًا، وحديد العتال 12 ألفًا و250 جنيهًا، وحديد عطية 12 ألفًا و250 جنيهًا.

كذلك نجد أن حديد بشاي قد سجل 12 ألفًا و250 جنيهًا، وبلغ سعر حديد المراكبي 12 ألفًا و250 جنيهًا، والجيوشي وحديد مصر ستيل 12 ألفًا و250 جنيهًا، وحديد العشري 12 ألفًا و250 جنيهًا.