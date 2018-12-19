الأرصاد: طقس الأربعاء معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا والصغرى بالقاهرة 14 درجة

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يحرص موقع “مصر 365” على تقديم نشرة الأرصاد الجوية بشكل يومي لمتابعيه ، للتعرف على أحوال الطقس ودرجات الحرارة في كافة محافظات الجمهورية وبعص العواصم العربية والأجنبية، حتي يكونوا على علم بحالة الجو بشكل يومي والاطلاع على كل جديد يطرأ.

حيث جاء في النشرة الدورية لهيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، الموافق 19 ديسمبر، أن يسود اليوم طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

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وحول نشاط الرياح، ذكر خبراء الأرصاد أن الرياح تنشط على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وو ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، كذلك نجد أن هناك تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ، فأكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، أنها تكون مضطربة حيث يصل ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، الموافق 19 ديسمبر 2018 على محافظات ومدن مصر:

الصغرى- العظمى

القاهرة 14 20

شبين الكوم 14 20

طنطا 13 20

دمنهور 13 19

الإسكندرية 13 19

بلطيم 12 20

مطروح 11 20

السلوم 10 16

سيوة 09 19

بورسعيد 12 20

دمياط 12 20

الزقازيق 11 19

الإسماعيلية 10 20

السويس 12 20

العريش 10 21

رفح 10 20

رأس سدر 11 23

نخل 03 18

نويبع 16 21

طابا 11 19

كاترين 05 17

الطور 12 23

شرم الشيخ 17 25

الغردقة 14 24

مرسى علم 15 23

الفيوم 11 20

بني سويف 11 20

المنيا 08 20

أسيوط 07 20

سوهاج 08 21

قنا 09 21

الأقصر 09 22

أسوان 10 22

أبوسمبل 10 22

الوادي الجديد 08 24

شلاتين 16 26

أبو رماد 17 24

راس حدربة 18 23

حلايب 19 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، الموافق 19 ديسمبر 2018 ، على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 21 33

المدينة 15 26

الرياض 12 23

المنامة 18 23

أبوظبي 18 26

الدوحة 17 24

الكويت 10 22

دمشق 06 14

بيروت 14 18

عمان 05 14

القدس 07 14

غزة 12 20

بغداد 10 18

مسقط 19 24

صنعاء 03 20

الخرطوم 16 30

طرابلس 10 18

تونس 07 17

الجزائر 10 17

الرباط 10 20

نواكشوط 16 28

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، الموافق 19 ديسمبر 2018 ، على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 04 10

اسطنبول 06 12

إسلام آباد 05 20

نيودلهي 06 22

جاكرتا 24 33

بكين -03 06

كوالامبور 24 33

طوكيو 04 11

أثينا 06 12

روما 02 10

باريس 03 06

مدريد -01 10

برلين -01 03

لندن 05 07

مونتريال -06 -02

موسكو -12 -08

نيويورك -01 09

واشنطن 01 10