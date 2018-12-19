هشام عرفات: انهينا تنفيذ 98% من الجزء الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو

Advertisements

شهد منذ قليل، الدكتور هشام عرفات وزير النقل، بدء مراسم افتتاح مؤتمر اللوجستيات الذى تنظمه جامعة عين شمس، اليوم الأربعاء، الموافق 19 ديسمبر، بأحد فنادق القاهرة، بحضور خبراء وقيادات وزارة النقل.

وخلال كلمة وزير النقل في افتتاحية المؤتمر، تحدث عن مشروعات الوزارة فى مجال اللوجستيات والخطط التى تشرع الوزارة فى تنفيذها والموانئ والطرق .

حيث ذكر الدكتور هشام عرفات، إن دعم الدولة للسولار على مدار الـ 35 عام الماضية، نتج عنه تدمير شبكة الطرق من خلال تركيز حركة النقل على الطرق طوال السنوات الماضية.

Advertisements

وأضاف عرفات، أن الوزارة بدأت حاليأ تنفيذ خطة لإنشاء خطوط سكة حديد جديدة لخدمة نقل البضائع وزيادة المنقول من البضائع عبر السكة الحديد مثل خط “الروبيكى – التبين”.

وتابع وزير النقل أن الوزارة تمكنت من نقل نحو 1800 حاوية الشهر الماضى عبر السكة الحديد مقارنة بما حدث خلال عام 2017 حيث لم تنقل هيئة السكة الحديد، أي حاوية بضائع تٌذكر، مشيرًا إلى أن الوزارة تخطط لنقل 20 ألف حاوية شهريًا.

كما تحدث وزير النقل، هشام عرفات، عن مشروع تطوير الخط الأول من مترو الأنفاق، مؤكدًا أن العمل يجري على قدمًا وساق لإنهاء تطوير خطوط السكك الحديد لهذا الخط لأنا كانت متهالكة كذلك شبكة الكهرباء ، مضيفًا أن موعد افتتاح محطة المرج الجديدة سيكون في يناير المقبل.

وحول تنفيذ الوزارة لمشروع المرحلة الرابعة من الخط الثالث من مترو الأنفاق، قال عرفات إن الدولة كانت تفتقد وجود إرادة فى السابق بعكس ما يحدث حاليًا، لافتًا إلى أن هناك مشروعات تنفذها حاليًا الوزارة كان مخطط تنفذها عام 1999 مثل الخط الثالث المترو.

وخلال كلمته، أكد وزير النقل، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 98% من الجزء الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو الممتد من هارون حتى نادى الشمس بمصر الجديدة

وأوضح أن الوزارة حاليا فى مرحلة الاختبارات قبل الافتتاح، متابعا: “هذا المشروع ذات طبيعة خاصة ولابد من الاطمئنان من إجراءات السلامة قبل التشغيل”.

وأشار عرفات إلى أن الوزارة تنفذ حاليًا مشروعات طرق وسكة حديد ومترو وموانئ بقيمة استثمارية 150 مليار جنيه، لافتًا إلى أن هذه المشروعات يتم تنفيذه من خلال القطاع الخاص أو الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.