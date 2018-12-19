وزير الخارجية يتوجه إلى بروكسل ليجتمع برئيس المفوضية الأوروبية

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صرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، صباح اليوم الأربعاء، الموافق 19 ديسمبر، إن سامح شكرى، وزير الخارجية، سوف يغادر اليوم العاصمة النمساوية فيينا، متوجهًا إلى العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأضاف حافظ، فى تصريحات صحفية، أن وزير الخارجية سامح شكرى، سوف يترأس الوفد المصري المشارك في الاجتماع الثامن لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى، المقرر انعقاده غدًا الخميس.

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وأوضح حافظ، أنه من المقرر أن يرأس الجانب الأوروبى فى اجتماع مجلس المشاركة فيدريكا موجيرينى نائب رئيس المفوضية الأوروبية وهو الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبى.

وتابع: أن الاجتماع المزمع عقده غدًا ببروكسل، يستهدف مواصلة الحوار بين مصر والاتحاد الأوروبى لتعزيز واستكشاف أوجه تعاون جديدة فى شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بالإضافة إلى تقييم التقدم المحرز فى تنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.

ويأتى ذلك على ضوء أولويات المشاركة للفترة 2017-2020 التى تم اعتمادها فى الدورة السابعة لمجلس المشاركة التى عُقدت فى بروكسل فى يوليو 2017، والتى تحدّد مجالات وأولويات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى.

ولفت المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إلى أنه من المقرر أيضًا أن يتم خلال الاجتماع مناقشة بعض القضايا الإقليمية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، على رأسها عملية السلام فى الشرق الأوسط، وسوريا، وليبيا، ومكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية.

جدير بالذكر أن اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى، تم توقيعها بين الطرفين فى 25 يونيو 2001، ولكنها دخلت حيز النفاذ عام 2004، ومن شأنها إنشاء منطقة تجارة حرة هى الأولى من نوعها بين الجانبين، والتي بمقتضاها أصبح الاتحاد الأوروبى الشريك التجارى الأول لمصر.

ويأتي ضمن بنود اتفاقية التجارة الحارة بين مصر والاتحاد الأوربي المنصوص عليها، أن يُعقد مجلس المشاركة على المستوى الوزارى مرة سنويًا، وكلما تتطلب الظروف، لبحث المسائل الرئيسية التى تنشأ فى إطار الاتفاقية أو أية مسائل ثنائية أو دولية أخرى ذات اهتمام مشترك.