وزارة الاتصالات تطلق مبادرة “وظيفة تك” للتدريب والتوظيف .. تعرف على شروط الالتحاق

Advertisements

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن انطلاق مبادرة “وظيفة تك” التي تنطلق بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتستهدف تدريب الراغبين من الشباب في العمل بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإيجاد فرص عمل جيدة لهم.

وذكر مصدر بوزارة الاتصالات أن المبادرة هدفها زيادة أعداد الكوادر المؤهلة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع المحافظات بالجمهورية.

Advertisements

وأوضح المصدر أن بنك ناصر الاجتماعي يمنح تكلفة البرنامج التدريبي من خلال قرض بدون فائدة، بحيث يسدد المتدربون القرض بعد حصولهم على الوظيفة من رواتبهم، على دفعات تصل إلى ثلاث سنوات.

حيث تتراوح تكلفة التدريب للمتدرب الواحد وفقا للتخصص بين 20 و 40 ألف جنيه، فيما يحصل على وظيفة بعد التخرج براتب يتراوح بين 3500 جنيه و10 آلاف جنيه.

ويعرض لكم موقع “مصر 365” في السطور التالية طريقة التقدم للحصول على فرصة تدريب ووظيفة من خلال البرنامج والشروط والأوراق المطلوبة:

أولًا : المؤهلات المطلوبة

أي خلفية أكاديمية جامعية، مع الإتقان الجيد للغة الإنجليزية، بشرط أن يكون المتقدم لم يمر على فترة تخرجه أكثر من 5 سنوات، حيث تقبل المبادرة الخريجين حتى دفعات 2014.

ثانيًا : خطوات التقدم البرنامج

1- حدد التخصص الذي ترغب في التدريب فيه

2- التقديم من خلال الرابط المتاح على موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهو التالي: أضغط هنا

3- اجتياز الاختبارات والمقابلات

4- إنهاء إجراءات البنك لتمويل التدريب

5- التدريب واجتياز البرنامج

6- الحصول على فرصة عمل وتسديد قيمة التدريب

ثالثًا: إجراءات الاختيار

تتولى الشركات التي يتقدم إليها المرشح إجراءات الاختيار والتصفية، حيث سيتم قبول المرشحين الذين اجتازوا بنجاح الاختبارات التحريرية والمقابلات الشفوية فقط في التخصص المقترح، ويمكن للمرشحين المهتمين التقدم على أكثر من تخصص.

الأوراق المطلوبة:

1. شهادة الميلاد

2. شهادة المؤهل الدراسي

3. صورة وأصل من فاتورة المرافق، (غاز أو كهرباء)

4. شهادة إنهاء الخدمة العسكرية (للذكور فقط )

5. صورة من البطاقة

6. السيرة الذاتية

رابعًا: الإجراءات المطلوبة للحصول على التمويل من بنك ناصر

1- خطاب ترشيح من المعهد القومي للاتصالات يتضمن اسم المتقدم للمبادرة ورقمه القومي وقيمة التدريب واسم الدورة المترشح لها ومدة التدريب واسم الشركة المقدمة للتدريب.

2- إيصال مرافق حديث باسم المتقدم للمبادرة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى لمحل إقامة المتقدم للمبادرة والضامن.

3 – صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمتقدم للمبادرة والضامن.

4- التوقيع على سند إذني للمتقدم للمبادرة والضامن.

5- التوقيع على عقد الاتفاق بين البنك والمتقدم للمبادرة وفقًا للإجراءات المتبعة في البنك.