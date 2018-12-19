مدبولي يعلن عن طرح وحدات سكنية بالعلمين الجديدة خلال الفترة القادمة

صرح رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولى، عن استعداد الوزارة من أجل طرح أكثر من خمسمائة وحدة إسكان متميزة في مدينة العلمين من أجل طرحها للجمهور، وسوف يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة، حيث يتم الانتهاء من تنفيذ ما يقارب من ألفين وحدة سكنية في المشروع، وجاري العمل خلال الوقت الحالي من الانتهاء من تشطيب واجهات العمارات السكنية، ووحدات إنارة الشوارع.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، أنه جاري العمل أيضا خلال الفترة الحالية من تنفيذ ما يقارب من مائة وثمانية وعشرون عمارة سكنية تابعة لمشروع سكن مصر، من إجمالي عدد عمارات سكنية يصل إلى ثلاثمائة عمارة تتكون من “دور أرضي، وسبعة أدوار متكررة”، وسوف يتم تنفيذ المشروع في مدينة العلمين الجديدة بإجمالي عدد وحدات سكنية يصل إلى سبعة آلاف وحدة سكنية.

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وقام وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بزيارة تفقدية لموقعي تنفيذ وهما “فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وجامعة العلمين الأهلية” القائمين في مدينة العلمين الجديدة، وأوضح رئيس جهاز المدينة المهندس أسامة عبد الغنى، “أنه تم البدء فى تنفيذ تسعة مبانٍ في مشروع فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، التى يتم تنفيذها بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مسطح حوالى اثنين وستين فدان”.

وأكد المهندس أسامة عبدالغني “أنه من المتعين أن يتم الانتهاء من أربعة مبانٍ منها، والعمل على تجهيزها للتشغيل في نهاية شهر سبتمبر القادم”، كما يتم تنفيذ مشروع إقامة “جامعة العلمين الأهلية” على مساحة تصل إلى 126.50 فدان، بالتعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي تمثلها “هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة التعليم العالي”.

ويتضمن مشروع إقامة جامعة العلمين الأهلية إقامة خمسة كليات وهي “كلية القانون الدولي، كلية الهندسة، كلية الطب، كلية الصيدلة”، إلى جانب إقامة إسكان للطلاب، وإقامة سكن خاص بأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ومن المتعين أن يتم البدء في تشغيل ثلاثة من الكليات سالفة الذكر خلال شهر سبتمبر القادم، إلى جانب إقامة مبنى خدمي، وأكد أنه سوف يتم تنفيذ أعمال الطرق المحيطة بالجامعة، وكذلك تنفيذ الطرق الموازية للجامعة نسبة 85%.

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