وزير النقل يعلن السبب في تدمير شبكة الطرق على مدار الـ 35 عاما السابقة

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صرح وزير النقل والمواصلات الدكتور هشام عرفات، “إن دعم السولار على مدار الخمسة والثلاثون عاماً السابقة، تدمير شبكة الطرق من خلال تركيز حركة النقل على الطرق طوال السنوات السابقة”.

وأشار هشام عرفات، خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر الهندسية الانشائية، “أن وزارة النقل والمواصلات تقوم حالياً بتنفيذ خط من أجل إقامة خطوط سكة حديد جديدة لتقديم خدمات نقل البضائع، وزيادة المنقول منها عبر خطوط هيئة سكك حديد مصر مثل خط الروبيكي، التبين”.

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وأوضح وزير النقل والمواصلات “أن الوزارة نقلت الشهر السابق ما يقارب من 1800 حاوية عبر السكة الحديد مقارنة بصفر حاويات نقلت بخطوط السكك الحديدية خلال العام السابق 2017″، وأشار “إلى أن وزارة النقل والمواصلات تخطط لنقل عشرين ألف حاوية شهرياً”.