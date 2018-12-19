الاستثمار تنشر إنفوجراف لأهم 5 معلومات عن تجديد خط المترو الأول بالقاهرة

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وقعت جمهورية مصر العربية و”بنك الاستثمار الأوروبي”، اتفاقا ينص على دعم تجديد وتطوير الخط الأول لمترو أنفاق في القاهرة بقيمة مالية تصل إلى ثلاثمائة وخمسين مليون يورو، وقام بالتوقيع على الاتفاق من الجانب المصري وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر والدكتور ورئيس بنك الاستثمار الأوروبى ارنر هوير.

إنفوجراف من الاستثمار عن أهم 5 معلومات عن تجديد الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة

قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بإعداد إنفوجراف عبر صفحتها الرسمية، لعرض أهم خمسة معلومات عن مشروع دعم تجديد وتطوير خط المترو الأول بالقاهرة.

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تصل قيمة الاتفاق الموقع بين جمهورية مصر العربية، وبين بنك الاستثمار الأوروبى ثلاثمائة وخمسين مليون يورو. سوف يتم من خلال المشروع إعادة تأهيل أربعة وأربعين كيلو متر من الخط الأول لمترو الأنفاق، متضمنة خمسة وثلاثون محطة مترو. العمل على تجديد وتطوير أنظمة الإشارات، والاتصالات، والكهروميكانيكا، وأنظمة التحكم المركزية، وإمدادات الطاقة. بعد الانتهاء من التطوير، سوف تزيد سعة الركاب بنسبة مئوية تصل إلى 40%. سوف تنقل شبكات مترو الأنفاق ما يقارب من 2.6 مليون راكب بصورة يومية.

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