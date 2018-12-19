الصحة تعلن عن إخطار العيادات الخاصة بآليات “الفيزيتا”

صرحت رئيس إدارة العلاج الحر التابعة لوزارة الصحة والسكان الدكتورة نهال الشاعر ، عن إرسال إخطارات لجميع الادارات والمديريات المختلفة من أجل مراسلة العيادات الطبية الخاصة بتطبيق آليات رسوم الكشف “الفيزيتا”.

وأشارت الدكتورة نهال الشاعر “تم إخطار جميع العيادات الخاصة بالآليات الجديدة الخاصة برسوم الكشف “الفزيتا”، وهناك تقارير شبه يومية يتم إرسالها من المديريات بشأن آخر المستجدات في هذا الصدد”.

وقامت إدارة العلاج الحر بإطلاق آلية تنظيمية منذ ما يقارب من شهر تقريباً خاصة بعمل العيادات الخاصة، حيث يحصل المريض على إيصال بقيمة رسوم الخدمة الطبية المقدمة له من كشف وخدمات اخري مع إعلان سعر الكشف في مكان واضح للمريض.