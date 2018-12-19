التنمية المحلية تعلن عن التوسع في مشروع “شغلك جنب قريتك”

صرح وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، أنه يتم بالتعاون مع وزارة الاستثمار والزراعة العمل على التوسع في إقامة مشروع “شغلك جنب قريتك”، والعمل على تخصيص مساحة تراوح ما بين ألف إلى أربعة آلاف متر في كل قرية من أجل إقامة مشروعات مغذية لجميع المشروعات الكبرى.

جاءت تلك التصريحات عن وزير التنمية المحلية أثناء زيارته التفقدية لمشروع إقامة أربعة عمارات منخفضة التكاليف تضمن ما يقارب من ثمانين وحدة سكنية قائمة في مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.

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وأوضح الوزير “أنه تم تكليف المحافظين بحصر الأماكن التي يمكن إقامة مصانع صغيرة بها من أجل توفير فرص عمل للشباب المصري”، وأكد على اهتمام الدولة المصرية بتقديم الدعم اللازم من أجل تنمية تلك المشروعات في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، وخصوصاً في محافظات الصعيد، والعمل على تجهيز البنية الأساسية اللازمة لإقامة مناطق صناعية بها.