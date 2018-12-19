المستندات المطلوبة للتجنيد بالقوات المسلحة ومواعيد التقديم

من مواليد الأول من شهر يناير حتى الثلاثين من شهر يونيو من جميع السنوات حتي عام 1998م، من خريجي جميع الكليات، والمعاهد العليا الحكومية والخاصة من الحاصلين على المؤهل الدراسي المعتمدة نتيجتهم، خلال الفترة من أول شهر أغسطس 2018 حتى آخر يناير لعام 2019.

كذلك خريجو جميع “كليات الطب البشري، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والطب البيطري، والتمريض”، الذين أنهوا سنة الامتياز ومدة التدريب خلال الفترة من أول من شهر أغسطس لعام 2018،حتى آخر شهر يناير لعام 2019، وكذلك المتخلفين من سنوات سابقة في نفس تلك الفئة.

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كما يتضمن تجنيد ابريل 2019، مواليد الفترة من واحد يناير حتى الثلاثين من شهر يونيو من عام 1999م، خريجي العام الدراسي 2017/ 2018، في الفترة من أول شهر فبراير لعام 2018، إلى آخر شهر يناير لعام 2019، والمتخلفين من السنوات السابقة.

وسوف يتم استقبال تلك الفئة من الشبان اعتبارًا من العشرين من شهر يناير القادم لعام 2019، على أن تكون وتوقيتات التسجيل وإجراءات الكشف الطبي بمناطق التجنيد والتعبئة من الثالث من شهر فبراير القادم لعام 2019، حتى عشرين فبراير 2019.

ثالثاً: المؤهلات الفوق المتوسطة

تتضمن دفعة شهر أبريل لعام 2019، مواليد الأول من شهر يناير حتى ثلاثون يونيو من جميع السنوات حتي عام 1998م، من الحاصلين على مؤهلهم الدراسي في الفترة من أول شهر أغسطس لعام 2018، حتى آخر شهر يناير لعام 2019، وكذلك مواليد الفترة من الأول من شهر يناير إلى الثلاثين من شهر يونيو من عام 1999م، وخريجي العام الدراسي 2017/ 2018، من الفترة من أول شهر فبراير 2018، حتى آخر يناير لعام 2019، ومعهم المتخلفين من السنوات السابقة. وسوف يتم استقبال الشبان بمكاتب التجنيد في هذه الفئة من العاشر من شهر فبراير القادم لعام 2019، وتوقيتات التسجيل وإجراء الكشف الطبي بمناطق التجنيد والتعبئة من الحاي والعشرين من شهر فبراير حتى الخامس والعشري من فبراير لعام 2019.

رابعاً: “غير ذوي المؤهلات”

من مواليد الشهور التالية “شهر ابريل، وشهر مايو، وشهر يونيو من عام 1999م، والمتخلفين من السنوات السابقة، على أن يكون توقيت استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من السادس عشر من شهر فبراير القادم لعام 2019، على أن تكون وتوقيتات التسجيل وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة من السادس والعشرين من شهر فبراير لعام 2019، حتى الحادي عشر من شهر مارس لعام 2019.

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