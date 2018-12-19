الزراعة توضح حقيقة استيراد لحوم مصابة لطرحها بالأسواق المصرية بأسعار مخفضة

Advertisements

أعلن “المركز الإعلامي لمجلس الوزراء” عن نفيه ما تم تداوله من أنباء على بعض من صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية من أبناء عن استيراد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي شحنات من اللحوم المذبوحة من حيوانات مصابة، وسوف يتم طرحها في الأسواق المصرية بأسعار مخفضة.

أعلن المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري أنه قد قامت بالتواصل مع الجهة المختصة وهي “وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي”، والتي نفت صحة تلك الأنباء المتداولة، وأكدت الوزارة عن عدم دخول أي شحنات من اللحوم الفاسدة أو لحوم حيوانات مصابة من الخارج إلى جمهورية مصر العربية.

Advertisements

وشدد وزارة الزراعة عن جميع اللحوم المستوردة من الخارج هي لحوم صالحة للاستهلاك الآدمي، وأوضحت الوزارة على إخضاع اللحوم التي يتم استيرادها من الخارج إلى الرقابة والفحص من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وزارة الصحة والسكان، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب فحص اللحوم من قبل هيئة سلامة الغذاء، وأن كل ما يتردد حول هذا الصدد تعد مجرد شائعات تستهدف إثارة ذعر وقلق المواطنين.

وأوضحت وزارة الزراعة “أن اللحوم المستوردة من الخارج تخضع للإشراف والرقابة من قبل أطباء بيطريين في الهيئة العامة للخدمات البيطرية في بلد المنشأ، ويتم ذبحها في مجزر معتمد لدى الهيئة، ويتم التغليف، و تجميد تلك اللحوم وتعبئتها تحت الإشراف البيطري”.

وأشارت الوزارة عند وصول الشحنة إلى الموانئ المصرية يتم أخذ عينات منها يتم إرسالها إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وزارة الصحة والسكان، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ويتم تحليلها في معامل كل جهة على حدة وفى حالة وجود أي عينة إيجابية يتم رفض الشحنة المستوردة.

وأكدت الوزارة “أن الإدارة المركزية للمحاجر البيطرية التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية تعمل كصمام أمان لمنع تسرب أية أمراض إلى داخل البلاد، حيث تقوم بضبط إجراءات استيراد الحيوانات كما يتم تشديد الفحص في المحاجر البيطرية بكافة معابر ومنافذ البلاد، كما تتولى تنفيذًا سياسات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التي تهدف إلى توفير البروتين الحيواني والعمل على سد الفجوة الغذائية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء”.

وأهابت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جميع المواطنين وكافة وسائل الإعلام المرئية، والمسموعة، والمقروءة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الموضوعية والدقة في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية التابعة للوزارة من أجل التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، حيث أن نشر المعلومات المغلوطة والغير صحيحة يؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين, وفي حالة وجود أي شكوى يرجى التواصل على الخط الساخن التابع للوزارة وهو “16894”.