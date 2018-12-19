بعد التأجيل..اتحاد الكرة يكشف عن موعد مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري

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كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين اليوم الأربعاء الموافق 19 ديسمبر 2018 عن موعد مباراة الأهلي والداخلية في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي تم تأجيلها بسبب تغيير موعد مباراة فريق الأهلي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

حيث كان من المقرر أن يواجه فريق الأهلي نظيره فريق الداخلية في يوم الأربعاء الموافق 26 ديسمبر 2018 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، إلا أن تعديل موعد مباراة إياب دور ال32 في مسابقة دوري أبطال أفريقيا قد أدى إلى تأجيل المباراة.

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وقد جاء ذلك بعدما تقرر إقامة مباراة الإياب بين فريق الأهلي وبين مضيفه فريق جيما كينيما الإثيوبي في يوم الأحد الموافق 23 ديسمبر 2018 بدلاً من يوم الجمعة الموافق 21 ديسمبر 2018 بسبب الظروف الأمنية من الجانب الإثيوبي.

وهو الأمر الذي دفع بالتالي لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إلى تأجيل موعد مباراة الأهلي والداخلية، والتي سوف تُقام في موعدها الجديد في يوم السبت الموافق 29 ديسمبر 2018، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع السادس من عمر المسابقة.

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