حقيقة إنفاق 140 مليار جنيهاً على مشروعات الصرف بالعاصمة الإدارية الجديدة

أعلن المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، عن نفيه صحة ما تم تداوله من أنباء على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إنفاق ما يقارب من مائة وأربعين مليار جنيهاً مصرياً على مشروعات الصرف الصحي في العاصمة الإدارية الجديدة. وأصدر المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء اليوم بيان، اليوم الأربعاء، أفاد عن تواصل المركز الإعلامي مع “شركة العاصمة الإدارية الجديدة”، والتي نفت تلك الأنباء، وأكدت الشركة أنه لا صحة على الإطلاق عن نبأ إنفاق مائة وأربعين مليار جنيهاً على مشروعات الصرف الصحي بالعاصمة الإدارية الجديدة. Advertisements

وأوضحت شركة العاصمة الإدارية الجديدة أن المبلغ المذكور ، تم تخصيصه لكافة المرافق الرئيسية القائمة في العاصمة الإدارية، والتي تتضمن “شبكات المياه، الصرف الصحي، الطرق، البنية التحتية الذكية، المنشآت الحكومية، المرافق الأخرى” وليس الصرف الصحي فقط.

وأشارت الشركة أن ميزانية العاصمة الإدارية مستقلة ومنفصلة تمامًا عن الموازنة الدولة العامة، وتعتمد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي التابعة للمشروع إلى المستثمرين، ويتم توجيه تلك النفقات عى تمويل عمليات الإنشاء.

وأشارت الشركة “إلى أن كل ما يتردد حول هذا الصدد يعد مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين”، وأكدت الشركة، على ضرورة الاهتمام بمختلف التجهيزات الفنية القائمة في العاصمة الإدارية الجديدة تبعاً للمعايير الدولية، وأضافت الشركة “أن العاصمة الإدارية الجديدة جاءت لمواجهة الزيادة السكانية المتنامية، كما أنها تستهدف جميع شرائح المواطنين للسكن بالمشروع”.