إعلان قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة إبريل المقبل

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صدّق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم الأربعاء، الموافق 19 ديسمبر، على إعلان قبول دفعة جديدة من المجندين، مرحلة أبريل 2019.

كان هذا الإعلان لقبول دفعة جديدة من المجندين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء أشرف عطية عبدالباري، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، والذي أشار فيه إلى قبول القوات المسلحة المصرية على إلحاق دفعة جديدة من الشباب المصري لتأدية الخدمة العسكرية، اعتبارا من الأربعاء 2018/12/26.

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وفي السطور التالية نعرض لكم الجدول الزمني لقبول دفعة المجندين الذين سيتم تقسيمهم حسب المؤهل وتاريخ الميلاد والأوراق المطلوبة التي سيتم تقديمها إلى مكاتب التجنيد على مستوى الجمهورية :

أولا – المؤهلات العليا:

مواليد الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو من جميع السنوات حتى عام 1998 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا حكومى / خاص الحاصلين على مؤهلهم الدراسى، والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول أغسطس 2018 حتى آخر يناير 2019، وخريجى كليات الطب (البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / الطب البيطرى / التمريض) الذين أنهوا سنة الامتياز / مدة التدريب خلال تلك الفترة، مواليد من 1 يناير إلى 30 يونيو من عام 1999 خريجى العام الدراسى 2018/2017 والفترة من أول فبراير 2018 إلى آخر يناير 2019، المتخلفين من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 20 يناير 2019، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد اعتبارا من 3 – 20 فبراير2019.

ثانيا – المؤهلات فوق المتوسطة:

مواليد الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو من جميع السنوات حتى عام 1998، والحاصلين على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول أغسطس 2018 حتى آخر يناير 2019، ومواليد الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو عام 1999، خريجى العام الدراسى 2018/2017 والفترة من أول فبراير2018 إلى آخر يناير 2019 والمتخلفين من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 10 فبراير2019 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد اعتبارا من 21 وحتى 25 فبراير 2019.

ثالثا – المؤهلات المتوسطة:

مواليد أشهر (أبريل / مايو / يونيو) من عام 1999 الحاصلين على مؤهل متوسط، ومواليد الأشهر الثلاثة من جميع السنوات حتى عام 1998 خريجى العام الدراسي 2018/2017، والمتخلفين من سنوات سابقة على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 26 ديسمبر 2018، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد اعتبارا من 8 يناير وحتى 2 فبراير 2019.

رابعًا – غير ذوى المؤهلات:

مواليد أشهر (أبريل / مايو / يونيو) من عام 1999 والمتخلفين من سنوات سابقة وسيتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من يوم 16 فبراير2019 على أن يتم تسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة التابعة لهم فى الفترة من 26 فبراير وحتى 11 مارس 2019.

المستندات المطلوبة التي سيقدمها الشاب إلى مكتب التجنيد:

– بطاقة الرقم القومى.

– بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند).

– أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها.

– صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب.

– فيش البصمات (1 جند) من مندوب التجنيد بالقسم أو المركز.

– فصيلة الدم.

– أصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الامتياز / التدريب لخريجى كليات الطب (البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / الطب البيطرى / التمريض).

– قسيمة الزواج للمتزوجين – رخصة القيادة للشبان الحاصلين عليها.

– خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه.

– قرار التعيين (المعيدين / المدرسين / الأطباء المقيمين).

وحرصا من القوات المسلحة على تسهيل الإجراءات للمقبلين على مرحلة التجنيد، فقد تم إنشاء موقع لإدارة التجنيد والتعبئة لتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تهم الشباب المقبل على التجنيد وكذا الخدمات التى تهم المواطنين والشباب سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج على شبكة الإنترنت على العنوان التالى: tagned.afmic.gov.eg وبريد إلكترونى لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الاستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالى: Tagneed@mod.gov.eg.