الداخلية: السجين يحصل على راتب ٦ آلاف.. ويوجد فى السجون “بط وحمام ونعام “

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ذكر اللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إن هناك بعض المساجين الذين يعملون في المصانع التابعة لمصلحة السجون يصل راتب السجين العامل فيهم السجين من 3 آلاف إلى 6 آلاف جنيه.

وأضاف رئيس قطاع السجون خلال كلمه ألقاها، اليوم الأربعاء، الموافق ١٩ ديسمبر، بمركز بحوث الشرطة، في ندوة أقامتها وزارة الداخلية، أن السجون يوجد بها “بط وحمام ونعام “، لافتا إلى أنه يتم تصدير الفائض عنهم للمعارض التابعة لقطاع السجون بالوزارة لبيعها.

ونصدر الفائض لمعارضنا لبيعها.

كما أشار مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إلى وأن وزارة التضامن قامت بصرف 102 مليون جنيه معاشات لأسر السجناء خلال 2018.

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وكانت وزارة الداخلية قد أقامت ندوة بمركز بحوث الشرطة بالتجمع الخامس تحت عنوان “الدور المجتمعى”، وحضر الندوة عددا من القيادات والمختصين فى هذا المجال، ولفيف من الصحفيين.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية أطلقت العديد من المبادرات الإنسانية اسهاما وتفعيلا لدورها المجتمعي كنهم مبادرة باسم “كلنا واحد” مما شارك بشكل إيجابى فى خلق مزيد من التلاحم الشعبى، من خلال توفير الأغذية بأسعار مخفضة بالاتفاق مع أصحاب السلاسل الغذائية، وتوفير الخضروات والفواكه بشوادر “كلنا واحد”، تزامنا مع توفير الأغذية بأسعار مخفضة فى منافذ “أمان” وسداد رسوم الطلاب الغير قادرين وتوفير الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة.

ولم تقف إسهامات وزارة الداخلية عند ذلك وإنما قامت بنشر وإرسال قوافل من مصلحة الأحول المدنية لاستخراج الأوراق الثبوتية “وثائق الميلاد والزواج والطلاق وبطاقة الرقم القومى” للمواطنين بمنازلهم وبمحال إقامتهم، وفي قطاع المرور وجهت وزارة الداخلية قوافل من إدارة المرور لفحص السيارات واستخراج الرخص فى الشوارع، حتى لا يتكبد المواطن أى عناء، كل هذا كان تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالاهتمام بحقوق الإنسان ومد يد العون للمواطنين.