الزراعة توضح حقيقة استيراد شحنات عدس مسرطنة يتم تداولها بالأسواق المصرية

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفيه لكل ما تردد من أنباء عبر المواقع والصفحات الإلكترونية الاجتماعية من أنباء عن استيراد شحنات “عدس مسرطنة”، ويتم تداولها في الأسواق التجارية المصرية.

قام المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري بالتواصل مع الجهة المعنية بهذا الأمر وهي “وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي”، والتي نفت تلك ‏الأنباء، وأكدت الوزارة أنه لم يتم استيراد أية شحنات من العدس المسرطن، وأن العدس المطروح داخل الأسواق المصرية آمن على صحة المواطنين، ومطابق لجميع المواصفات القياسية.

وأوضح المركز الإعلامي، إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن أي محاصيل زراعي مستوردة يتم إخضاعه للرقابة والفحص من قبل وزارتي الزراعة ووزارة الصحة والسكان، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة إلى هيئة سلامة الغذاء، وشددت الوزارة على حرصها التام على صحة المواطنين وسلامة المحاصيل الزراعية.

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وجاء في البيان الصادر عن المركز الإعلامي، أن الوزارة قد أكدت على وجود رقابة صارمة ومستمرة بصفة دورية على حركة الصادرات، وحركة الواردات التابعة للحكومة المصرية، وشركات القطاع الخاص بأحدث التقنيات والتجهيزات العلمية من أجل تطبيق المعايير والشروط الدولية، والمواصفات المتفق عليها.

وأهابت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لجميع وسائل الإعلام المسموعة، والمرئية، والمقروءة، بتحري الدقة وصحة الأنباء قبل نشرها، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من صحة المعلومات قبل النشر، وفي حالة وجود اي شكوى، يرجى الإبلاغ عنها عن طريق الاتصال بالخط الساخن التابع للوزارة على الرقم التالي “16894”.