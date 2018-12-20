فيديو جراف: الحكومة توضح حقيقة 8 شائعات أثارت الجدل في مصر

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أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن فيديو جراف لعدد من الموضوعات التي أثارت حال من الجدل داخل المجتمع للجدل داخل المجتمع المصري خلال الأيام السابقة عبر مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي الإلكترونية، وتم الرد على تلك الأنباء بتكليف صادر من رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، واستمرارًا لجهود المبذولة من قبل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في متابعة ورصد كافة الموضوعات المثيرة للجدل داخل المجتمع المصري، والعمل على تحليل تلك الأنباء، وبيان مدى صحتها.

وتم رصد العديد من الشائعات وموضوعات خلال الفترة من الخامس عشر حتى التاسع عشر من شهر ديسمبر الحالي لعام 2018، حيث أعلن المركز الإعلامي التابع لرئاسة مجلس الوزراء إن ما تم تداوله من أنباء حول استيراد لحوم فاسدة وطرحها بالأسواق المصرية بأسعار مخفضة تعد أخبار غير صحيحة، كما نفى أيضا المركز أنباء استيراد شحنات عدس مسرطنة وتداولها.

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ومن الأنباء أيضا التي أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن نفيها خبر تحميل طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية تكلفة أوراق إجابة الامتحانات، كما تم نفي الأنباء الخاصة بتراجع الأزهر عن تطبيق نظام التعليم الجديد، إلى جانب نفي فصل المستشفيات الجامعية عن “كليات الطب”.

وأكد المركز الإعلامي لمركز الوزراء على عدم صحة إلغاء اعتراف المملكة العربية السعودية بالماجستير الطبي الصادر من جمهورية مصر العربية، ونفي أيضاً حرمان “جامعة الأزهر” للطلاب غير المسددين للرسوم الدراسية من دخول الامتحانات، وتم أيضا نفي أنباء إنفاق ما يقارب من 140 مليار جنيهاً على مشروعات الصرف الصحي القائمة في العاصمة الإدارية الجديدة.