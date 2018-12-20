النائب العام يستدعي أهالي طفلي كفر الشيخ للتحقيق بشأن واقعة خطبتهم

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أعلنت النيابة العامة، أنها وجهت إلى والدي الطفلين اللذين نشرت عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا مصورًا بالفيديو للاحتفال بخطبتهما، بالنأي بطفليهما عن الأمور الذي تختص بتعريض الطفلين إلى ما لا يتناسب مع المرحلة العمرية لكل منهما (14، 15 سنة).

وبحسب بيان رسمي صادر عن النائب العام، اليوم الأربعاء، فإن النيابة العامة في كفر الشيخ، قد باشرت التحقيقات فيما احتواه الفيديو المصور، وأمرت باستدعاء والدي الطفلين بالاضافة الى حضور الأخصائي المختص بخط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة.

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ووفقا للبيان، فإنه تم اتخاذ كافة الإجراءات التى ينص عليها قانون الطفل، نظرًا لأن ما جاء في المقطع ينطوي على ما قد يعرض الطفلين إلى ظروف لا تتفق مع عمرهما ويتعارض مع المصلحة الفضلى لهما وحقهما في النمو النفسي السليم، تطبيقًا للمبادئ التي تضمنها قانون الطفل.

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