وزيرة الصحة توجه بسرعة صرف العلاج للمرضى الذين ثبت إصابتهم بالأمراض الغير سارية

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كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فحص 7 مليون و 50 ألف مواطن حتى ظهر اليوم التاسع عشر “للمرحلة الثانية” من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار “١٠٠ مليون صحة”.

وقالت وزيرة الصحة والسكان أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها فى الأول من شهر أكتوبر الماضى وصل الى ١٩ مليون و ٦٧٠ الف و ١٢٠ مواطن، مشيرة إلى أن الدولة تسعى للوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان على سلامتهم، وعلاجهم بالمجان بشكل كامل.

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وصرح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم فحص ٤٠٠ الف و ٦١٩ طالب بالمرحلة الثانوية منذ أن بدأت المبادرة وحتى ظهر اليوم الأربعاء، وذلك في محافظات المرحلة الأولى التسعة.

وفِي نفس السياق أكد “مجاهد” أن الدكتورة هالة زايد، أمرت بسرعة صرف الأدوية للمرضى المكتشف إصابتهم خلال المبادرة الرئاسية إما بمرض “فيروس سي” أو ” الضغط والسكر”، مشيرة الى أنه يتم صرف أدوية “الضغط والسكر” للمرضى مدى الحياة وعلى نفقة الدولة، وأردفت أن كل علاجات الأمراض الغير السارية متوفرة في مراكز ومستشفيات الوزارة إلى أنه تم تخصيص ١٢٤ مركزا لعلاج الأمراض غير السارية ضمن حملة ” ١٠٠ مليون صحة ” للمرحلة الثانية ، فى حين أنه يوجد ٩٤ مركز في محافظات المرحلة الأولى يقوم بصرف العلاج للمرضى بالمجان.

وتابع “مجاهد” أنه تم تخصيص 70 مركزا لإجراء التحليل التأكيدي الـ PCR للمرضى المصابين بفيروس “سي” من ضمنها ٣٠ مركزا في محافظات المرحلة الأولى، و40 مركزا في محافظات المرحلة الثانية، وأكدت أنه من يتم اثبات إصابته بالفيروس يتم صرف العلاج له بالمجان.

وتواصل غرفة عمليات المبادرة تلقى أسئلة واستفسارات المواطنين على الخط الساخن ١٥٣٣٥، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg وتحتوى مراكز علاج فيروس سي والأمراض غير السارية، وكل التحاليل والفحوصات المتوفرة بمراكز العلاج.

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