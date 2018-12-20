10 معلومات عن خطة الدولة لحماية جنوب سيناء من السيول

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بدأت الدولة المصرية فى تنفيذ أعمال “حماية جنوب سيناء” من أخطار السيول منذ بداية التسعينيات في القرن السابق، وبلغ إجمالي ما تم تنفيذه من أعمال حتى الوقت الراهن حوالي سبعمائة وخمسين مليون جنيه، منها ستمائة مليون جنيه خلال الفترة منذ عام 2014 إلى العام الجاري 2018، وسوف يتم استكمال أعمال حماية محافظة جنوب سيناء حتى عام 2022 بتكلفة تصل إلى واحد ونصف مليار جنيه.

أعمال حماية جنوب سيناء من أخطار السيول

إقامة سد تخزين على “وادى العاط” بسعة 1.6 مليون متر، بالإضافة إلى إقامة ثلاثة سدود مساعدة، من أجل لحماية منطقة خليج نعمة بالمدينة.

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إقامة سد وادى عواجة وإقامة سد أم مريخة بتكلفة تصل إلى ثلاثة عشر مليون جنيهاً.

إقامة عشر ة سدود وحاجزين، وثمانية خزانات أرضية في مدينة دهب بتكلفة بلغت ما يقارب من عشرين مليون جنيهاً.

إقامة ثلاثة سدود واثنين خزان أرضى وإقامة ثلاثة معابر أيرلندية وإقامة ثلاث حواجز إعاقة وساترى من أجل حماية مدينة نويبع بتكلفة سجلت حوالي أربعين مليون جنيهاً.

إقامة ثلاثة سدود وثلاثة خزانات وبحيرة صناعية وإقامة حاجزان في مدينة أبو رديس بتكلفة بلغت حوالي عشرين مليون جنيهاً.

إقامة سدين في منطقة أبو زنيمة بتكلفة بلغت حوالي ستة مليون جنيهاً.

إقامة جهاز الخدمة الوطنية لثمانية سدود وعشرة بحيرات وحاجز وصيانة سدود بتكلفة تصل إلى مائتين وأربعين مليون جنيهاً بمدن التالية”مدينة دهب، وسانت كاترين، وأبو رديس”.

حماية منطقة المزينة القائمة في مدينة نويبع ضمن المشروع الجاري من ميزانية الوزارة من أجل جهاز تطوير العشوائيات.

رصد جهاز تطوير العشوائيات لحوالي سبعة ونصف مليون جنيهاً لصالح حماية منطقة وادى البيضاء بدهب.

حماية الحى الأول بمدينة أبو زنيمة بإقامة سدين وبحيرة صناعية بتمويل مشترك من محافظة جنوب سيناء والوزارة من أجل حصر مياه السيول.

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