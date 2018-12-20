الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر سرعة الرياح تصل لـ 50 كيلو مترا فى الساعة والعظمى بالقاهرة 20 درجة

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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس اليوم الخميس، الموافق، 20 ديسمبر، مؤكدة إنه سوف يشهد أجواء مناخية غير مستقرة، ونشاط ظاهر للرياح، وتتكاثر فرص سقوط الأمطار.

وجاءت توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، في النشرة الدورية للهيئة التي تعرض توقعات الطقس، أن يسود اليوم الخميس، طقس غير مستقر على كافة الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلًا.

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وأضاف خبراء الطقس، أن تقل الرؤية فى وجود الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة البحرين، ذكر مسئولو هيئة الأرصاد الجوية، أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

ومن ناحيته، أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأجواء المناخية غير مستقرة على مختلف الأنحاء.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج صباحك مصرى منذ قليل المذاع على فضائية “إم بى سي”، أنه هناك فرص كبيرة لسقوط الأمطار، كما يوجد نشاط كثيف للرياح حيث تصل سرعتها من 48 إلى 50 كيلو مترا فى الساعة.

ولفت مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه لعدم استقرار الأحوال الجوية، وهو ما يترتب عليه عدم استقرار الملاحة البحرية، وهو ما أدى إلي إغلاق العديد من الموانى.

ووجه الدكتور محمود شاهين، حديثة لسائقي المركبات بضرورة اتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور على الطرق بسبب وجود شبورة على بعض الطرق ما سيؤثر على الرؤية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، الموافق 20 ديسمبر، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 15 20

شبين الكوم 14 20

طنطا 13 20

دمنهور 13 19

الإسكندرية 12 19

بلطيم 12 19

مطروح 11 19

السلوم 10 17

سيوة 10 18

بورسعيد 14 19

دمياط 12 19

الزقازيق 11 19

الإسماعيلية 10 21

السويس 12 20

العريش 10 20

رفح 09 19

رأس سدر 10 22

نخل 05 17

نويبع 15 21

طابا 11 17

كاترين 04 12

الطور 11 20

شرم الشيخ 15 22

الغردقة 13 22

مرسى علم 14 22

الفيوم 10 20

بنى سويف 10 20

المنيا 08 20

أسيوط 08 20

سوهاج 08 20

قنا 09 21

الأقصر 09 21

أسوان 10 21

أبوسمبل 10 22

الوادي الجديد 08 21

شلاتين 16 25

أبو رماد 17 24

رأس حدربة 18 23

حلايب 19 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، الموافق 20 ديسمبر، على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 21 31

المدينة 13 28

الرياض 12 26

المنامة 19 23

أبوظبي 18 26

الدوحة 16 24

الكويت 12 24

دمشق 02 14

بيروت 13 17

عمان 06 10

القدس 08 10

غزة 15 17

بغداد 09 18

مسقط 20 25

صنعاء 04 23

الخرطوم 16 30

طرابلس 10 19

تونس 09 18

الجزائر 08 16

الرباط 08 18

نواكشوط 17 31

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، الموافق 20 ديسمبر،على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 00 10

إسطنبول 06 06

إسلام آباد 04 21

نيودلهي 07 23

جاكرتا 24 33

بكين -04 06

كوالالمبور 24 33

طوكيو 04 13

أثينا 05 12

روما 03 14

باريس 08 10

مدريد 04 11

برلين 04 06

لندن 09 10

مونتريال -01 04

موسكو -13 -11

نيويورك 07 08

واشنطن 01 09