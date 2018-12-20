الزراعة: أصدرنا أكثر من 92 ألف ترخيص لمشروعات الثروة الحيوانية

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أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، الموافق 20 ديسمبر، إنها قد أصدرت أكثر من 92 ألف ترخيص لمشروعات خاصة بالإنتاج الحيواني خلال عام ونصف.

حيث تلقت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، اليوم تقريرًا حول إجمالى عدد تراخيص تشغيل مشروعات الإنتاج الحيوانى، التي أصدرتها ضمن خطة الدولة للتوسع فى الإنتاج المحلى من اللحوم وزيادة المعروض منها فى الأسواق المحلية.

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واستعرض تقرير وزارة الزراعة، أنه تم إصدار تراخيص لمشروعات الثروة الحيوانية، خلال الفترة من مايو 2017 وحتى نوفمبر 2018 بلغت تراخيص الثروة الحيوانية 12 ألفًا و92 ترخيصًا بنسبة 98.8% من المستهدف وصوله، وجارى إصدار التراخيص.

وأضاف تقرير “الزراعة”، إن التوسع فى إصدار تراخيص مشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى ، يأتي تفعيلاً للقرارات الوزارية أرقام 773 و368 لسنة 2017 الصادرة من وزارة الزراعة، بشأن إصدار تراخيص التشغيل لجميع أنشطة الإنتاج الحيوانى ومعاملة جميع مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وتنمية الثروة السمكية معاملة النشاط الزراعى.

وأكدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، أن الموافقة على هذه المشروعات تأتى فى إطار سعى الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمربيين والنهوض بالإنتاج المحلى.