جهاز الشروق يعلن عن انقطاع المياه على بعض الأحياء.. تعرف على الأسباب

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أعلن رئيس جهاز مدينة الشروق المهندس شريف الشربينى، عن قيام جهاز المدينة بإجراء أعمال صيانة دورية يتم إجرائها في محطة المياه الرئيسية في مدينة الشروق ” رافع المياه”، وتبعا لبرنامج الصيانة المخصص لهذا الشأن، فيلزم لإجراء أعمال الصيانة قطع المياه لحين الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة في بعض المناطق.

المناطق انقطاع المياه بمدينة الشروق اليوم

الحي الاول، الحي الثاني، الحي الثالث شرق.

المناطق الأولى حتى العمارات الثامنة.

الإسكان العائلي واحد واثنين.

إسكان الشباب ثلاثة وستون متراً حجر الأساس، وسبعين متراً، ومائة متر، والمستقبل.

الاتحاد التعاوني، والتعاونيات، وعباد الرحمن، وآمون.

منطقة النوادي.

مواعيد انقطاع المياه

وأشار “إن مواعيد قطع المياه على المناطق سالفة الذكر سوف تكون ابتداءً من يوم الجمعة الموافق الحادي والعشرين من شهر ديسمبر الجاري من تمام الساعة الحادية عشر مساءً حتى تمام الساعة الثامنة صباح يوم السبت الثاني والعشرين من شهر ديسمبر الجاري 2018.

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وأهاب رئيس جهاز مدينة الشروق أنه على سكان تلك المناطق العمل على توفير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، ويمكن لسكان مدينة الشروق التواصل مع إدارة مياه الشرب بالشروق على مدار الأربعة والعشرين ساعة على الأرقام التالية: “0226067256/ 01276609441.

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