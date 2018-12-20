إذا كنت تعاني من مشاكل في فواتير الكهرباء.. تعرف على الحل

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في إطار حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حل جميع الشكاوى والاستماع إلى شكاوى المواطنين من فواتير استهلاك الكهرباء، ومن أهم آليات التواصل مع الوزارة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الإنترنت من أجل سرعة التواصل بين المواطن وبين شركات توزيع الكهرباء التابع لها من أجل حل جميع المشاكل والشكاوي المواطن من الفواتير.

خطوات تقديم شكوى لشركة الكهرباء

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يقوم المستهلك بتصوير صورة من فاتورة استهلاك الكهرباء التي يتضرر منها، ويتم التواصل من شركة التوزيع التابع لها من أجل إجراء دراسة لتلك الشكوى، وإبلاغ المستهلك بنتائجها تحقيقاً لمبدأ الشفافية على قيمة استهلاك الكهرباء.

على أن يقوم المستهلك بتصوير فاتورة استهلاك الكهرباء المتضرر منها، ويتم وإرسالها على هذا التطبيق.