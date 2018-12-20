غلق خان الخليلي أمام الزيارات اليومية من الساعة 5 مساءً… تعرف على الأسباب

قامت وزارة السياحة بإخطار “غرفة الشركات السياحية” بأمر إغلاق منطقة خان الخليلى أمام جميع الزيارة اليومية بدءاً من تمام الساعة الخامسة مساء، وذلك خلال الفترة من ثلاثين من شهر ديسمبر الجاري لعام 2018 ، وحتى يوم الثاني من شهر يناير القادم لعام 2019.

أوضحت وزارة السياحة في إخطارها المرسل إلى غرفة الشركات السياحية أن قرار إغلاق منطقة خان الخليلي بسبب بدء الاحتفالات بمولد “سيدنا الحسين”.

وأهابت الوزارة، بجميع شركات السياحية، ضرورة إجراء تعديلات على مواعيد الزيارات الخاصة بالسائحين في منطقة خان الخليلي؛ لتبدأ جولاتها في الأوقات التي تكون فيها المنطقة متاحة لاستقبال الزيارات وقبل الساعة الخامسة مساءً.