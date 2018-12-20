المرور: إغلاق جزئي لكوبري أكتوبر اتجاه مدينة نصر لمدة 3 أيام

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أعلنت اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الخميس، الموافق 20 ديسمبر، أنها قررت تنفيذ إغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر لمدة 3 أيام، بسبب إصلاح وتجديد فواصل بالمنطقة الواقعة من غمره فى اتجاه مدينة نصر والعكس وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط اﻷعمال.

وأضافت الإدارة العامة للمرور، أن أعمال الصيانة بالكوبري تشمل إصلاح وتجديد فواصل كوبرى أكتوبر والعمل بنصف الاتجاه بالتناوب وستكون مكان لأعمال على 4 مراحل.

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وتعمل الإدارة العامة لمرور القاهرة، على تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور بالمنطقة .