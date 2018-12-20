مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي ويبحث ملفات سياسية واقتصادية هامة

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بدأ منذ وقت قليل، فعاليات اجتماع الحكومة المصرية الأسبوعي تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي من أجل متابعة عدد من القضايا والملفات الهامة.

تشهد فعاليات الاجتماع الحكومي الأسبوعي اليوم توقيع “بروتوكولين تعاون” بين عدد من الجهات المعنية بعد أن يتم اختتام فعاليات اجتماع اليوم.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن الحكومة المصرية أعلنت عن موافقتها خلال فعاليات الاجتماع الأخير عمن حيث المبدأ على “مشروع قانون الجمارك”، مع مراعاة بعض من الملاحظات التي أبداها عدد من الوزارات من خلال مجموعة محددة.

يأتي مشروع قانون الجمارك في إطار مراعاة كافة التطورات التي يشهدها اقتصاد جمهورية مصر العربية، مع ملاحظة “المجتمع التجاري”، وأيضا مراعاة “أحكام المحاكم المستقرة” في هذا الصدد، مع الأخذ بما انتهت إليه الأنظمة الجمركية في الدول الاخرى، وما قررته الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الدولة المصرية، إلى جانب مراعاة تنظيم الإعفاءات الجمركية بكافة النظم الجمركية المختلفة، من أجل صدر بمشروع القانون يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة.

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