إغلاق ميناء بوغاز عزبة البرج لسوء الأحوال الجوية

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نظرًا لسوء الأحوال الجوية ، وتعرض محافظة دمياط لموجة من الطقس السيئ والعواصف الشديدة ، منذ مساء أمس الأربعاء والذي استمر حتى صباح اليوم الخميس، خصوصًا مدن دمياط وعزبة البرج ورأس البر ودمياط الجديدة.

ذكر حسام خليل رئيس جمعية الصيادين، إنه تقرر إغلاق ميناء بوغاز عزبة البرج، كما توقفت مراكب عن الخروج للصيد بسبب سرعة الرياح وارتفاع الموج إلى 3 أمتار بينما يظل البوغاز مفتوحا أمام المراكب العائدة من البحر.

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وأكد خليل، أن البوغاز تم غلقه أول أمس بسبب مرور البلاد بنوة الفيضة الصغرى، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد عدم الاستقرار بسبب سرعة الرياح وارتفاع الموج.

بينما من ناحيته، أكد ممدوح الشيطي، المتحدث الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء يعمل بصورة طبيعية، ولم يتأثر بموجة الطقس السيئ، والعواصف الشديدة والأتربة، التي تتعرض لها محافظة دمياط، مؤكدا استمرار عمليات الشحن والتفريغ للسفن، وخروج ودخول السفن إلى الميناء.