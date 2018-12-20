مميش:316 سفينة تعبر مجرى قناة السويس في 6 أيام بحمولة 21.1 مليون طن

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أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، اليوم الخميس، الموافق 20 ديسمبر، أن الملاحة تسير في مجرى قناة السويس في الاتجاهين بشكل جيد، والدليل على ذلك إن حركة الملاحة بالقناة شهدت خلال الـ6 أيام الماضية، أي من الجمعة الموافق 14 ديسمبر وحتى أمس الأربعاء ديسمبر الموافق 19، عبور 316 سفينة بالمجرى الملاحى لقناة السويس من الاتجاهين، بحمولة تزن 21.1 مليون طن.

وشدد الفريق مُهاب مميش، على أن الطفرة التى تشهدها حركة الملاحة فى قناة السويس سواء من حيث العدد أو الحمولة، دليل جازم على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة والرؤية المستقبلية لإدارة القناة فى تطوير المجرى الملاحى للقناة وتعميقه لجذب السفن ذات الحمولات الكبيرة، لافتًا إلى أن الهيئة تتبع مجموعة من السياسات التسويقية المرنة التى استطاعت جذب العديد من الخطوط الملاحية التى لم تكن تعبر القناة من قبل.

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وكانت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، قد كشفت عن عبور 44 سفينة يوم الجمعة قناة السويس بحمولة 2.4 مليون طن، وعبرت يوم السبت 53 سفينة بحمولة 3.4 مليون طن، كما عبرت يوم الأحد قناة السويس 47 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن، فضلا عن عبور 49 سفينة يوم الاثنين بحمولة 3.1 مليون طن، كذلك عبرت يوم الثلاثاء 54 سفينة بحمولة 3.7 مليون طن، فيما عبرت أمس الأربعاء 60 سفينة بحمولة 4.3 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ6 أيام الماضية إلى 316 سفن بحمولة 21.1 مليون طن.