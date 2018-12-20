معيط: تشكيل لجان لبحث مشكلات الممولين مع الجمارك والضرائب والقيمة المضافة

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أصدر وزير المالية، اليوم الخميس، الموافق 20 ديسمبر، قرارا يفيد، أن الوزارة سوف تقوم بتشكيل ثلاث لجان تتضمن قيادات مصالح الجمارك، والضرائب العامة، والقيمة المضافة، والضرائب العقارية، بالاشتراك مع اتحاد الغرف التجارية، يأتي هذا لبحث المشكلات التي ترد من الممولين لحلها إذا أمكن أو الرفع للجنة ثنائية عليا برئاسة الوزير وعضوية رئيس اتحاد الغرف التجارية، للبت فيما لم يتم حله أو الذي يستدعي قرارات إجرائية.

ومن ناحيته أوضح أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هذا القرار جاء بناء على الاتفاق الذي تم مع وزير المالية منذ أيام أثناء اللقاء مع المنتسبين بغرفة الإسكندرية.

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وأضاف “الوكيل”، أن الثورة التشريعية، يجب أن تواكبها ثورة إجرائية، يتم فيها تبسيط الإجراءات مع توحيد الأسس التي تتعامل بها كافة المصالح على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن هذا الأمر سيتحقق بشفافية كاملة مع بدء تفعيل الحكومة الإلكترونية أو التحول الرقمي الذي تسعى إليه وزارة المالية والحكومة بالكامل.

ولفت ” الوكيل” إلى أن الغرف طبقًا لقانون إنشائها هي الممثل القانوني لأكثر من أربعة مليون وثلاثمائة ألف من التجار وصناع ومؤدي الخدمات، في كافة ربوع مصر، وخالقي أكثر من 86% من النتاج المحلي وأكثر من 80% من التوظيف.

وألمح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن الغرف تسعى للدفاع عن مصالح منتسبيها في إطار القطاع الرسمي، وهو المتضرر الأول من تجاوز القطاع غير الرسمي لأكثر من 50% من الاقتصاد، بمنافسة غير شريفة مع منتسبينا المسددين للضرائب والتأمينات وغيرها من الرسوم السيادية.

يأتي هذا تفعيل دور الغرف التجارية في الدفاع عن مصالح منتسبيها، خاصة الصغير والمتوسط منهم، مع الحفاظ على حقوق الدولة السيادية، وهو ما يهدف إلى تيسير أداء الأعمال، وزيادة الاستثمارات، ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودخول القطاع غير الرسمي في الإطار القانوني، مما سيكون له مردود بالغ في تنمية موارد الدولة مع الحد من البطالة وتحسين مستوى المعيشة لأبناء مصر.

وأكد أحمد الوكيل، أن شراكة الحكومة مع القطاع الخاص، والمتمثلة في الغرف التجارية، قد أتت ثمارها، متابعًا: أن الغرف التجارية قد قامت بتحصيل أكثر من 1,4 مليار جنيه، في الموسم الضريبي الماضي لصالح مصلحة الضرائب، هذا بخلاف أكثر من 800 مليون جنيه للجمارك، وذلك من خلال مراكز التميز بالغرف التجارية، التي تقدم خدمات المصالح الحكومية للمنتسبين بسرعة وكفاءة وشفافية، إلى جانب خدمات الإرشاد الضريبي لمئات الآلاف من صغار المنتسبين، ليقوموا بسداد حقوق الدولة بيسر ويتفرغوا لدورهم في العمل والإنتاج.

وأوضح علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن اللجان الثلاثة تتضمن لجنة الضريبة على الدخل والقيمة المضافة، ولجنة للجمارك، ولجنة للضرائب العقارية، برئاسة رئيس كل مصلحة، وأن الاتحاد وضع آلية تبدأ بتلقي الغرف التجارية في المحافظات للمشكلات من منتسبي الغرف، ورفعها للاتحاد أسبوعيًا لتعرض على اللجان المشتركة، التي ستجتمع دوريًا كل 15 يوما، لدراسة الحلول الممكنة، أو رفعها للجنة العليا برئاسة الوزير، وعضوية رئيس الاتحاد، ثم إرسال القرار النهائي للغرفة لإخطار المنتسب، مع قيام المصلحة المعنية بتعميم القرار لتنفيذه لكافة الشركات لمنع تكرار المشكلة.