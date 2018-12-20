نواب برلمانيون يطالبون بتخصيص وحدات إسكان اجتماعي للإيجار

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وصف المركز المصري للدراسات الاقتصادية مطالبات بعض النواب بالبرلمان بطرح عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار بأنه اقتراح جيد، وجدير بالدراسة؛ يرجع هذا إلى أن الإيجار أحد أنماط الحيازة المهمة الواجب تنظيمها لاعتبارات اجتماعية كونه يقوم على الدخل وليس الثروة.

وشرح تقرير المركز الصادر اليوم الخميس ،الموافق ٢٠ ديسمبر، أن هذا الاقتراح يستهدف الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا خاصة في ظل تراجع مستويات المعيشة، يأتي ذلك متزامنا مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة منذ عدة أعوام، ويتوقف تحقيق ذلك الهدف على أسلوب التنفيذ وتحليل التكاليف والعوائد المرتبطة به.

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وأشار التقرير إلى أن الشروط التي سوف تطرح يجب أن تراعي وضع العاملين بالقطاع غير الرسمي بالدولة من إمكانية الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، حيث أوضحت إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن 43.8% فقط من العاملين بأجر لديهم عقود قانونية ، و38.3% منهم مشتركين في التأمينات الصحية، و44.6% منهم مشتركون في التأمينات الاجتماعية.

وطرح تقرير المركز المصري للدراسات الاقتصادية، سؤالا مهما وهو: كيف يتم تحديد ا القيمة الإيجارية للوحدة وعلى أي أساس؟ وكم قيمتها؟

فبالرغم من أن القسط الشهري (590 شهريا) وهو ليس بالكثير ويمكن أن يصفه البعض بالتواضع تواضع إلا أنه يمثل 50% من الحد الأدنى للأجور، و30% من متوسط الراتب الشهري للمدرس بدون احتساب نفقات الصيانة والمياه والكهرباء والصرف.

وتابع البيان أن نسبة الأسر التي تعيش في إيجار تراجعت إلى 14% في 2017 مقابل 29% في 1986 وهذا نتيجة لعدم تنظيم سوق الإيجارات في مصر؛ فنجد إن غالبية العقود الإيجارية غير مسجلة وهو ما يهدر حقوق المالك والمستأجر على السواء، فضلا عن عدم وجود أي رقابة على أسعار الإيجارات والمغالاة فيها.

وكشف التقرير أن هناك نحو 12.5 مليون وحدة سكنية مغلقة في مصر، وهذا العدد كاف لحل الأزمة حيث يمكنه استيعاب حوالي 50 مليون نسمة، فإذا تم طرحها للإيجار أو التمليك ستسهم في زيادة المعروض وانخفاض الأسعار. كما لفت إلي أن الكثير من أصحاب الوحدات المغلقة عن تأجيرها خوفا من عدم تطبيق القانون على المستأجرين غير الملتزمين.