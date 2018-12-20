“التضامن” تفتح باب التقدم لمسابقة اختيار الأم المثالية ..تعرف على الأوراق المطلوبة

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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، عن فتحها باب التقدم لمسابقة اختيار الأم المثالية على مستوى الجمهورية لعام 2019، اعتبارا من اليوم الخميس، الموافق 20 ديسمبر، على أن يتم قبول طلبات التقدم ، من خلال مديريات التضامن حتى يوم 20 يناير المقبل.

ويرصد لكم موقع “مصر 365” في السطور التالية الأوراق المطلوبة للتقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2019.

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1ـ إقرار قانونى من المرشحة بأنها لا تمت بصلة لأى من العاملين بوزارة التضامن حاليا أو سابقا حتى الدرجة الرابعة.

2ـ بحث اجتماعى قصصى يظهر ظروف الحالة تفصيلا.

3- قيد عائلى للأسرة وذلك للتأكد من صحة عدد الأبناء.

4- جميع المستندات الدالة على صحة البيانات المذكورة بالاستمارة.

5- إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومى للمرشحة وجه وظهر فى صفحة واحدة.

6- صورة من مؤهل الأم أو صورة من شهادة محو الأمية أو ما يفيد إجادة القراءة والكتابة.

7- صورة معتمدة من المؤهلات الدراسية لأفراد الأسرة.

8- صورة شهادات ميلاد الأبناء أو صور بطاقات الرقم القومى لهم.

9- صورة من قسيمة الزواج أو صوره شهادة الوفاة للأرملة.

10- صورة قسيمة الطلاق بالنسبة للمطلقة.

11- صورة من شهادة التأهيل للأم من ذوى الاحتياجات الخاصة أو الابن من ذوى الاحتياجات الخاصة.

12- الشهادات المرضية فى حالة مرض الزوج أو أحد أفراد الأسرة.