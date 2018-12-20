كارثة بيئية واستغاثات من أهالي سور مجرى العيون.. تعرف على الأسباب

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كارثة بكل المقاييس يعيشها جموع القاطنين في منطقة “فم الخليج” القائمة في منطقة السيدة زينب، حيث تتراكم القمامة بشكل كارثي، وتصدر منها روائح كريهة منبعثة من “سور مجرى العيون” مرورا بمنطقة كوبري فم الخليج، وتتفاقم تلك الكارثة البيئية بجوار مستشفى سرطان الأطفال “57357”، الأمر الذي أصبح كارثة بيئة مزعجة تدعو إلى حالة من للإشمئزاز، وتقدم الأهالى منذ سنوات عديدة بطالبات من أجل حل تلك المشكلة.

ناشد أهالي المنطقة “رئاسة الحى” بسرعة إجراءات نقل عمال المدابغ في منطقة سور مجرى العيون، واسترداد ذلك الصرح الأثري العملاق، وإعادة ترميمه، وخصوصاً في ظل آثاره المدمرة لصحة المواطنين في تلك المنطقة، وصحة الأطفال المصابين بمرض السرطان.

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