خريطة التأمين الصحي لعلاج الأطفال المصابين بالسمنة والأنيميا والتقزم

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أعلنت “هيئة التأمين الصحى” عن وضعها لخريطة الخاصة بعلاج الأطفال المفحوصين داخل المدارس المصرية عن طريق الكشف عليهم، وتبين من الفحص الطبي إصابتهم بالتقزم، والسمنة، أو إصابتهم بالأنيميا في عدد من العيادات والمراكز الصحية في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.

خريطة التأمين الصحي لعلاج الأطفال المصابين بالتقزم والسمنة والأنيميا

إخضاع واحد وأربعين ألف طالب وطالبة فى واحد وثمانين مدرسة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية للفحص الطبي.

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يتضمن الفحص الطبي للأطفال توضيح إصابتهم الأنيميا والسمنة والتقزم.

تخصيص ثلاثمائة عيادة من أجل استقبال الأطفال المصابين بالأمراض المختلفة.

تجهيز ما يقارب من عشرة مراكز لعلاج التقزم فى المحافظات يتم العلاج بها بشكل مجاني.

توجيه العيادات الشاملة والمراكز الطبية بصرف الأدوية للأطفال المصابين بالمجان.

توفير الأدوية المتعلقة بنقص إفراز هرمون النمو الذي يؤدي إلى الإصابة بالتقزم.

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