“التعليم” تشدد على استمرار الدراسة بالمدارس حتى ٢٤ يناير المقبل

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أعادت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تأكيدها على أن الدراسة مستمرة بالمدارس، حتى ٢٤ يناير المقبل موضحة أن استمرار الدراسة يأتي وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالى والتي لن تنتهي قبل الرابع والعشرين من يناير ٢٠١٩.

وفي تصريح صحفي له، اليوم الجمعة، الموافق ٢١ ديسمبر، أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه محظور إشراك معلمات رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى فى أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأشار رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إلى أنه تم تكليف مدير المديرية فى كل محافظة مسئول المتابعة بإعداد تقارير يومية بمدى الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسى لطلاب النظام الجديد والالتزام بالتدريس حتى يوم 24 يناير المقبل.

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وخلال الخطاب الذي تم توجيه الى مديريات التعليم بالمحافظات، شدد رضا حجازى، على أن الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء سوف بمتابعة المواعيد المحددة فى الخريطة الزمنية والتى بها بداية ونهاية عقد الامتحانات لطلاب مرحلة التعليم الأساسى .

كما حذر رئيس قطاع التعليم العام، من عقد أى امتحانات فى الإجازات الرسمية للأخوة المسحيين.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قد عمّمت على المديريات التعليمية بالمحافظات، منشورًا ملحقًا بالكتاب الدوري رقم 5500 لسنة 2018، بشأن الاستعداد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2018/2019