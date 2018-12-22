الأرصاد تعلن بداية الشتاء وتحذر من انخفاض درجات الحرارة والصغرى بالقاهرة ١٢ درجة

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ذكر الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أمس الجمعة، هو بداية أول أيام فصل الشتاء، مشيرا إلى أن هذا الشتاء جاء مبكرًا وهو ما يعرف بـ”الانقلاب الشتوي”.

ويقول دكتور احمد عبد العال عن تعريف الانقلاب الشتوي، بأنه يعرف بـ”عيد منتصف الشتاء”، أو الليلة الأطول والأكثر ظلمة، وهي ظاهرة فلكية يميزها يومها الأقصر مدة للنهار والأطول ساعات للليل خلال العام، ويحدث هذا بسبب ميل محور دوران الأرض حول محورها بزاوية نحو 23.5 درجة بالنسبة إلى مستوى مدارها حول الشمس.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن الخبراء يتوقعون أن تكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وإرتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت الموافق ٢٢ ديسمبر، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 20

شبين الكوم 11 20

طنطا 12 19

دمنهور 12 19

الإسكندرية 13 19

بلطيم 13 19

مطروح 11 19

السلوم 10 18

سيوة 13 20

بورسعيد 13 20

دمياط 12 19

الزقازيق 11 20

الاسماعيلية 10 21

السويس 13 20

العريش 10 19

رفح 09 18

رأس سدر 13 20

نخل 04 17

نويبع 15 21

طابا 09 18

كاترين 03 14

الطور 14 21

شرم الشيخ 15 23

الغردقة 14 22

مرسى علم 16 22

الفيوم 12 20

بنى سويف 12 20

المنيا 09 20

أسيوط 08 21

سوهاج 07 21

قنا 08 22

الأقصر 08 22

أسوان 11 23

أبوسمبل 10 22

الوادي الجديد 10 21

الشلاتين 16 26

ابو رماد 16 25

راس حدربة 17 23

حلايب 18 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، الموافق ٢٢ ديسمبر، على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 20 32

المدينة 14 24

الرياض 09 21

المنامة 16 22

أبوظبى 20 25

الدوحة 17 23

الكويت 09 19

دمشق 01 14

بيروت 13 19

عمان 04 13

القدس الشريف 05 13

غزة 11 19

بغداد 06 17

مسقط 21 26

صنعاء 03 22

الخرطوم 15 30

طرابلس 11 19

تونس 09 18

الجزائر 07 16

الرباط 09 20

نواكشوط 17 31

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، الموافق ٢٢ ديسمبر على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 01 08

اسطنبول 07 11

اسلام اباد 04 20

نيودلهى 06 22

جاكرتا 25 32

بكين 04- 08

كوالامبور 24 32

طوكيو 08 12

أثينا 07 15

روما 09 15

باريس 08 13

مدريد 07 11

برلين 05 08

لندن 07 12

مونتريال 03 09

موسكو 04- 03-

نيويورك 04 09

واشنطن 06 15