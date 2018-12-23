اضرار الاعشاب ومستحضرات التجميل المجهولة.. تصل للوفاة

أطلق رئيس المركز القومي للبحوث السابق وأستاذ الأمراض الجلدية الدكتور هانى الناظر، تحذير من إعلانات الأدوية التي يتم الترويج لها من خلال وسائل الإعلام بصفة عامة والأدوية المغشوشة بصفة خاصة، وخصوصاً مستحضرات التجميل والأعشاب التي يزعمون بحصولها على ترخيص من وزارة الصحة والسكان.

طالب الدكتور هاني الناظر من الدولة المصرية بسن تشريعات من أجل منع صرف أى أدوية دون روشتة علاج طبية صادرة من قبل طبيب متخصص، وأكد “أن الدولة المصرية هى الدولة الوحيدة فى العالم التى يباع فيها الدواء دون اشتراط روشتة علاجية من أجل صرف الدواء”، ولفت “إلى أنه حتى الطبيب المختص يكتب العلاج لمريضه دون أن يطلب من المريض الأشعة والتحاليل الطبية اللازمة”.

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وصرح أن هناك بعض من الحالات التي يتم خلالها استخدام أعشاب من تلقاء المريض نفسه مما يؤدي إلى وفاته، وأوضح أن الدولة المصرية تمتلك ثروات طبيعية في مجال السياحة العلاجية والاستشفاء البيئي، والذي يمكن أن يكون واحد من أهم الوسائل لإنقاذ المرضى من فخ الأدوية المغشوشة التي يتم الترويج من قبل بعض من وسائل الإعلام.

خطورة الإعلان عن الأدوية المغشوشة بوسائل الإعلام

أوضح الدكتور هاني الناظر “أرى أنه خطأ كبير أن يتم الإعلان عن الأدوية في وسائل الإعلان المختلفة، ويجب وقفه على الفور، حيث أن الأدوية ليست محل إعلان لأن المواطن قد يتحول إلى طبيب لذاته، ويقرر شراء الدواء من تلقاء نفسه”، وأهاب بالمواطنين “إنه حتى الأدوية العادية الموجودة فى الصيدليات ليس من المفروض أن نشتريها دون استشارة الطبيب، نحن نعانى من عشوائية استهلاك الدواء فنصف لبعضنا الأدوية ونشتريها دون روشتة علاج، فما بالنا لو سرنا وراء إعلانات مجهولة أو قنوات تعلن عن أدوية غير مسجلة”.

خطورة الأدوية الغير مرخصة من مستحضرات التجميل والأعشاب

وأضاف “بعض الأدوية لها آثار جانبية على صحة الإنسان وبعضها على الجلد، مثل ظهور البقع الحمراء وحالات هرش وبعضها يتسبب في التهابات جلدية شديدة الخطورة، ونضطر فى بعض الحالات لإدخال المريض العناية المركزة، لأنها من الممكن أن تودى بحياته، كما أن بعضها يؤدى إلى أضرار لوظائف الكبد والكلى، فالموضوع خطير بشكل غير عادى”.

وأوضح “أرى مرضى يعانون من حساسية من بعض الأدوية ومن أشهر تلك الأدوية هي أدوية البرد التي تنتشر في مصر تحت مسمى “تركيبة البرد”، والتي تؤدي إلى حساسة، ومشاكل خطير جداًّ على صحة المواطنين، وفهناك خطورة من النباتات فالحشيش والبانجو، والأفيون هي مجرد نباتات، وهناك نباتات سامة وقاتلة”.

عشوائية في استهلاك الدواء داخل مصر

أكد الدكتور هاني الناظر “أن عشوائية استهلاك الدواء داخل السوق المصري قد تصل إلى حد الوفاة”، وشدد على أهمية وجود رقابة، ومتابعة مستمرة ودائمة من قبل وزارة الصحة والسكان، شدد على حاجة سوق الدواء المصري على سن تشريع مثل سائر دول العالم يمنع تداول الأدوية دون روشتة علاجية.