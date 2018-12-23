أمين الأغلبية البرلمانية يشيد بمشروع قانون المجلس القومي لذوي الإعاقة

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أعلن أمين الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب المصري المهندس أحمد السجيني، عن إشادته بمشروع قانون مقدم من قبل الحكومة المصرية الخاص بإصدار “قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة”، وأكد “أنه يهم قطاع كبير من المصريين، والبرلمان داعم ومساند لمثل تلك النوعية من القوانين”.

وافق البرلمان المصري عقب مناقشة التقرير الصادر من قبل “اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة” على مشروع قانون مقدم من الحكومة المصرية الخاص بإصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروعين قانون مقدمين من النائبين الدكتور خالد حنفي جمعة، الدكتورة هبة هجرس، وعدد آخر من النواب، وهم أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب في هذا الموضوع.

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وأوضح المهندس أحمد السجيني، موافقته على مشروع القانون، وأشاد بأداء “لجنة التضامن” تحت رئاسة النائب عبد الهادي القصبي، والتي تعمل على إصدار تشريعات التي تمس المواطن، وأشار “قانون المجلس القومي لذوي الإعاقة له بصبغة إنسانية وتم تناوله بشكل موضوعي”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن تقرير اللجنة البرلمانية الخاص بمشروع القانون، تضمن أن “المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” هو أحد الآليات الوطنية المعنية بتمكين الأشخاص المعاقين، والعمل على تحسين أوضاعهم في كافة المجالات من أجل العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

كما أقرت نصوص الدستور المصري على مبادئ المساواة وعدم التمييز لأي سبب من الأسباب، وأكدت على دور كل فرد وأهميته في بناء المجتمع وعلى التزام الدولة المصرية بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة النواحي الصحية، والاجتماعية، والسياسية، والثقافية، والتعليمية وغيرها، والعمل على توفير فرص عمل لفئة المعاقين، ودمجهم مع غيرهم داخل المجتمع.

وأكد التقرير أن جمهورية مصر العربية تشهد خلال الفترة الراهنة مرحلة هامة في تاريخها في بناء مستقبل أفضل لأبنائها، والعمل على تحقيق مكانة تليق بهم جميعًا، وهذا المستقبل لا يمكن بلورته دون إتاحة الفرصة الكاملة لكافة فئات المجتمع المصري من ممارسة حقوقهم بجميع المجالات كشركاء في تحقيق التنمية المستدامة.