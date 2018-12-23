زراعة البرلمان تطالب بتعميم إقامة الصوب الزراعية بمصر

Advertisements

طالب وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والري بمجلس النواب المصري رائف تمراز، بالعمل على تعميم إقامة الصوب الزراعية في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية لما له من فوائد هائلة تؤدي إلى تحقيق نهضة زراعية حقيقية للدولة المصرية.

وأضاف النائب رائف تمراز “إذا كانت الصوب الزراعية المتواجدة الآن غير مصرية، فإن الفترة القادمة سوف تشهد وجود صوب زراعية مصرية، من إنتاج الهيئة العامة للتصنيع”، وأوضح إن تلك الصوب الزراعية سوف تعمل على توفير العديد من فرص العمل للشباب المصري، حيث تحتاج المراحل الأولى فقط من المشروع إلى ما يقارب من سبعين ألف عامل.

Advertisements

وأشار وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان “بأن إنتاجية الفدان الواحد في الصوب الزراعية سوف تزيد بنحو من خمسين إلى سبعين في المئة من الإنتاج الزراعي الطبيعي، وأضاف”أن انخفاض نسبة المبيدات فيها سوف تكون عامل جذب خارجي لمنتجاتنا الزراعية المصرية”.