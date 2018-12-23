البرلمان المصري يناقش 10 قرارات جمهورية

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تبدأ اليوم فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، حيث تتناول فعاليات الجلسة البرلمانية مناقشة ما يقارب من عشرة قرارات جمهورية.

البرلمان يناقش 10 قرارات جمهورية

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أولاً: سوف تناقش فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة المكونة من التالي “لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان الشئون الاقتصــادية، وحقـوق الإنسـان، والعلاقات الخارجية” عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية الصادر تحت رقم 499 لعام 2018 بالموافقة على التعديل رقم 11 لاتفاقية المساعدة بين مصر وواشنطن، الخاص بمبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، والموقع في القاهرة بتاريخ الرابع والعشرين من شهر يوليو لعام 2018.

ثانياً:كما ستناقش الجلسة العامة للبرلمان تقرير اللجنة المشتركة الصادر من “لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكاتب لجان القوى العاملة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والصناعة” عن قرار رئيس الجمهورية الصادر تحت رقم 483 لعام 2018 بالموافقة على “بروتوكول تعاون” خاص بمشروع خلق فرص عمل، وتنمية القطاع الخاص في جمهورية مصر العربية والحكومة المصرية المتمثلة في “وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ومنظمة العمل الدولية مكتب القاهرة”، خلال السنوات من عام 2018 إلى عام 2021، والموقع في القاهرة بتاريخ التاسع والعشرين من شهر أبريل لعام 2018.

ثالثاً مناقشة تقرير اللجنة المشتركة الصادر عن “لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة العلاقات الخارجية” عن قرار رئيس الجمهورية الصادر تحت رقم 498 لعام 2018، والخاص بالموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وبين حكومة الدولة الصينية، والذي تم توقيعه خلال الأول من شهر سبتمبر لعام 2018.

رابعا: مناقشة التقرير الصادر عن اللجنة المشتركة المكونة من “لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية”، الخاصة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية برقم 471 لعام 2018 بالموافقة على التعديل الثالث الخاص بـ اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية، وواشنطن الخاصة بالأعمال الزراعية من أجل تحقيق التنمية الريفية، والعمل على زيادة الدخول “الأراضي”، والذي تم توقيعها في القاهرة بتاريخ الرابع والعشرين من شهر يوليو لعام 2018.

خامسا: مناقشة التقرير الخاص باللجنة المشتركة المكونة من “لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية” عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية الصادر تحت رقم 477 لعام 2018، والذي نص على الموافقة على اتفاقية “مشروع دعم خطة برنامج التعاون الإقليمي الخاص بمبادرة ندرة المياه” للعمل على زيادة إنتاجية المياه بين حكومة جمهورية مصر العربية، وبين منظمة الأغذية والزراعة “فاو”، والذي تم توقيعه خلال الثامن عشر من شهر يوليو لعام 2018.

سادسا وسابعا: مناقشة التقريرين الصادرين عن اللجنة المشتركة المكونة من “لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية”، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية الصادر تحت رقم 475 لعام 2018، الذي نص على الموافقة على التعديل الثالث الخاص بـ اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية، وواشنطن الخاصة بالتعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، والذي تم توقيعه في القاهرة بتاريخ الرابع والعشرين من شهر يوليو لعام 2018، والقرار الصادر عن رئيس الجمهورية تحت رقم 476 لعام 2018 الخاصة بالموافقة على التعديل الثالث باتفاقية منحة المساعدة بين الدولة المصرية، والدولة الأمريكية الخاصة بمبادرة التعليم العالي المصري الأمريكي والموقع في القاهرة بنفس التاريخ السابق.

ثامنا وتاسعا: “مناقشة التقريرين الصادرين عن اللجنة المشتركة المكونة من “لجنة النقل والمواصلات، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية” عن القرار الصادر من رئيس جمهورية مصر العربية برقم 496 لعام 2018، الذي نص على الموافقة على “الاتفاق الإطاري” بين حكومة الدولة المصرية، والدولة الصينية الخاص بتقديم الصين قرض ميسر للدولة المصرية بقيمة إجمالية لا تتجاوز أربعة مليارات وستمائة وأربعة مليون يوان صيني، والموقع في بكين بتاريخ الأول من شهر سبتمبر لعام 2018، ومناقشة قرار رئيس الجمهورية الصادر تحت رقم 497 لعام 2018، الذي نص على الموافقة على “اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني” من أجل الحصول على قرض بدون فائدة بين حكومة الدولة المصرية، والدولة الصينية، والموقعة في بكين بنفس التاريخ سالف الذكر.

عاشرا: مناقشة التقرير الصادر عن اللجنة المشتركة المكونة من “لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة” عن قرار رئيس الجمهورية الصادر برقم 452 لعام 2018، الخاص بالموافقة على “اتفاقية قرض مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر “، بين حكومة الدولة المصري والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك بمبلغ خمسين مليون دينار كويتي، والموقعة في القاهرة بتاريخ الثاني عشر من شهر يوليو 2018.