الصحة تعلن عن إجراءات رفع كفاءة المستشفيات النموذجية

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أعلنت وزارة الصحة والسكان على حرصها لرفع “كفاءة الأطباء” العاملين في المستشفيات النموذجية، حيث عقدت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، أمس، اجتماع من أجل متابعة تنفيذ “مشروع المستشفيات النموذجية بالمحافظات”، وأكدت الوزيرة خلال فعاليات أمس على الآتي:

6 إجراءات لرفع كفاءة المستشفيات النموذجية

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توفير “تابلت” لأطباء قسم الطوارئ، وأطباء قسم الرعاية المركزة، والحضانات، وأطباء التخدير بالمستشفيات النموذجية.

توفير شبكة “Wi Fi” فى سكن الأطباء والطوارئ.

الانتهاء من خطة تدريب الأطباء في المستشفيات النموذجية، وتقوم خطة التدريب على أسس القيادة، والتخطيط الاستراتيجي في مجال التأمين الصحى الجديد.

اختيار المتفوقين خلال دورة التدريب بعد تقييم أدائهم من أجل إرسالهم في بعثات تدريبية إلى الدولة الفرنسية، وبريطانيا للتدريب على إدارة المستشفيات.

تدريب الأطباء فى التخصصات المختلفة، للعمل على رفع كفاءتهم، وذلك في إطار تعاون وزارة الصحة والسكان مع بنك المعرفة المصرى.

إرسال الأطباء المتفوقين لمن خاضوا للدورات التدريبية واجتازها بنجاح ، فى بعثات إكلينيكية تدريبية إلى مختلف الدول الأوروبية، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان.

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