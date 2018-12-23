تعرف على طرق سداد فواتير استهلاك الكهرباء الكترونيا

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هناك طرق من أجل تسجيل قراءة “عداد الكهرباء الشهرية” بطريقة إلكترونية بدلاُ من انتظار قارئ الكهرباء، حيث أن التأخر في قراءة استهلاك عداد الكهرباء، وعدم تحصيل تلك الفواتير قد يتسبب في تراكم المديونية على المستهلك لعدة أسباب.

طرق سداد فواتير الكهرباء الكترونياً

الخطوة الأولى يقوم المستهلك تسجيل قراءة العداد الكهرباء الخاصة به، من خلال الموقع الخاص بشركة التوزيع التابع لها عبر “الإنترنت”. تسجيل قراءة العداد شفويًا عن طريق الاتصال برقم “121”. الذهاب إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها المستهلك، وتقديم شكوى بعدم تحصيل فاتورتك الشهرية . يمكن للمستهلك طلب تقسيط الفواتير المتراكمة بسبب عدم تحصيلها من قبل شركة التوزيع بالطريقة التي تناسبه. تقسيط الفواتير المتراكمة بدون فوائد بقرار صادر من وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر. قبل سداد أو تقسيط قيمة فواتير استهلاك الكهرباء المتراكمة، يطلب المستهلك من شركة التوزيع بيان استهلاك للتأكد من أن المديونية تعبر عن استهلاكه الحقيقي. في حال عدم مطابقة القيمة الموجودة مع قيمة فواتير استهلاك الكهرباء بالقراءة الموجودة بالعداد، يتم تشريح المديونية حسب متوسط الاستهلاك الشهري .

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