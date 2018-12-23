مرور القاهرة تعيد فتح كوبري أكتوبر بعد انتهاء أعمال الصيانة

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قامت اليوم الأحد إدارة مرور القاهرة، بإعادة فتح “كوبري أكتوبر”، بعد أن تم الانتهاء من أعمال الصيانة الخاصة بالأسوار المعدنية، والفواصل العرضية الخاصة بالكوبري القادم من “غمرة حتى مدينة نصر”، وسط انتشار خدمات المرور، على أن يتم إجراء أخر أعمال الصيانة مع نهاية الأسبوع الحالي.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن “إدارة مرور القاهرة” قد قامت عن قيامها بأعمال صيانة من أجل رفع كفاءة كوبري أكتوبر وتسهيل حركة سير المرور عليه، وتم إغلاق جزء من الكوبري، مع ترك حارة مرورية لسير السيارات، وقد قامت “الإدارة العامة للمرور” بتعيين خدمات مرورية من أجل مواجهة أي ازدحام أو كثافات مرورية أعلى الكوبري.

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